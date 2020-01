In der Rubrik "On the Track" servieren die Tester der AUTO ZEITUNG Vollgas satt: Dabei bewegen unsere Redakteure exklusive Supersportwagen und Rennwagen auf den schnellsten Rennstrecken der ganzen Welt – und das hart am Limit. Ob aus der DTM, vom 24h-Rennen von Le Mans oder doch straßenlegal, ist für diese Video-Rubrik völlig nebensächlich. Das einzige, was hier zählt: Dass der Bolide so richtig Dampf unter der Haube hat. Hier stehen schließlich Leistung, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit sowie die wertvollste aller Währungen, die knallharten Rundenzeiten, im Mittelpunkt. Ob im direkten Duell oder im Rennen gegen die Uhr, vor den Sektorenzeiten kann sich keiner verstecken. Mit den "On the Track"-Videos machen die Profis von der AUTO ZEITUNG automobile Extreme erleb- und nachvollziehbar – eingebettet in fachkundigen Erklärungen und Einordnungen. Dabei greifen die Redakteure auf den umfangreichen Erfahrungsschatz des Premium-Testmagazins zurück, das 2019 sein 50. Jubiläum feierte. Bei aller Fachkenntnis kommen aber natürlich auch die Emotionen nicht zu kurz!