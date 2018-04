Stoppt der Motor an der Ampel, leuchtet in der linken Ecke das grüne Eco-Licht

Der geliftete Yaris hat jetzt sparsamere Motoren – etwa den neuen 1,33-Liter mit 101 PS und Start-Stopp-Automatik



Eckdaten PS-kW 101 PS (74 kW) Antrieb Vorderrad, 6 Gang manuell 0-100 km/h 11.7 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 175 km/h Preis 14.330,00€

Abwrackprämie – so lautet der Lockruf, dem die Kleinwagen-Kunden scharenweise in die Autohäuser folgen.

„Keine Sorge“, beruhigt André Schmidt, Marketingchef bei Toyota Deutschland, „trotz der großen Nachfrage haben wir vom neuen Yaris noch genügend auf Lager.“

Dem aktuellen Toyota-Kleinwagen sieht man das Facelift erst auf den zweiten Blick an: Retuschen an Front- und Heckstoßfänger, neue Grillstruktur und LED-Bremsleuchten – das war’s auch schon im Wesentlichen. Was man freilich nicht sieht, ist das Feintuning an den Motoren, die – vom 1,0-Liter (69 PS) über den 1,33-Liter (101 PS) bis zum Diesel 1.4 D-4D (90 PS) – nun deutlich weniger verbrauchen, so dass kein Toyota Yaris mehr als 120 Gramm CO2 pro km ausstößt.



Ruhe beim Ampelstopp

Komplett neu ist dabei der 1,33 Liter große Vierzylinder mit 101 PS. Start-Stopp-Automatik, Batterieladung in den Schub- und Bremsphasen, variable Ventilsteuerzeiten ein- und auslassseitig (Dual VVT-i) sowie die Nutzung der Abgaswärme zur schnellen Aufheizung des Kühlwassers steigern die Effizienz dieses Motors, der mit 5,1 Liter Super pro 100 Kilometer auskommen soll.

Die Start-Stopp-Automatik arbeitet problemlos. Genügend Betriebstemperatur und ausreichender Ladezustand der Batterie vorausgesetzt, stoppt der Motor beim Stillstand, sobald der Leerlauf eingelegt ist. Beim Tritt auf die Kupplung setzt der Anlasser den Motor ohne großes Gerüttel wieder in Gang.

Trotz des recht hohen Drehmoments von 132 Nm bei 3800 Touren verlangt der Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i nach hohen Drehzahlen und viel Schaltarbeit am exakt geführten Sechsganghebel, wenn es den 101 PS gemäß flott vorangehen soll. Dabei bleibt der Vierzylinder aber stets kultiviert. Gute Nachricht zum Schluss: Die Yaris-Preise blieben stabil, den 1.33 gibt es ab 14 330 Euro.

Jürgen Voigt

Technische Daten Motor Zylinder 4-Zylinder, 4-Ventiler, Start-Stopp-System Hubraum 1239 Leistung

kW/PS

1/Min

74/101

6000 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 132

3800 U/min Kraftübertragung Getriebe 6 Gang manuell Antrieb Vorderrad Fahrwerk Bremsen v: innenbelüftete Scheiben

h: Trommel Bereifung v: 185/60 R 15

h: 185/60 R 15