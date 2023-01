Auch die Vorreiter der mobilen Zukunft kommen ins Alter und werden inzwischen als durchaus attraktive Gebrauchtwagen angeboten.

Gebrauchtwagen kaufen: Prius zuverlässig

ab 11.300 €, Baujahr 2010, 84.000 km

Bereits seit 1997 bietet der Hybrid-Pionier Toyota den Prius mit Hybridantrieb an. In den Modellen der dritten Generation (2009 bis 2016), die als Gebrauchte besonders interessant sind, sorgt ein 1,8 Liter großer Benzinmotor gemeinsam mit einem 60-kWElektromotor für eine Systemleistung von 136 PS. Das reicht für ansprechende Fahrleistungen. Allerdings nervt beim Beschleunigen das stufenlose Getriebe mit zäher Kraftentfaltung und vorauseilendem Motor-Aufheulen (Gummiband-Effekt). Und ein wirkliches Sparpotenzial bietet der Prius vor allem im Stadtverkehr, also bei Fahrten, die auch ein Aufladen via Generatorfunktion (Rekuperieren) zulassen. Wer dagegen häufig lange Strecken auf der Autobahn fährt, kann keinen Verbrauchsvorteil erwarten, im Gegenteil: Hier muss das Mehrgewicht für den doppelten Antrieb zusätzlich beschleunigt werden, das kostet Energie. Doch bei verhaltener Fahrweise mit häufigem Rekuperieren sind Realverbräuche von 4,6 l/100 km möglich. Erfreulich: Der Prius gehört zu den zuverlässigsten Autos. Das trifft auch auf die recht komplizierte Hybrid-Technik sowie die Nickel-Metallhydrid-Batterien zu. Allerdings halten diese nicht ewig. Deshalb empfiehlt es sich, ein möglichst junges Exemplar zu kaufen.

Toyota Prius Positiv Hohe Zuverlässigkeit, ausgereifte Technik, geringer Verbrauch im Stadtverkehr. Negativ Unkomfortables Fahrwerk, gefühllose Lenkung, gewöhnungsbedürftiges Getriebe.

Honda Civic Hybrid ist günstig

ab 8650 €, Baujahr 2010, 84000 km

Beim Civic Hybrid wirkt der elektrische Zusatzmotor mit Startergenerator-Prinzip. So wird überschüssige Energie beim Bremsen und im Schubbetrieb gewonnen und in den Batterien gespeichert. Beim Beschleunigen unterstützt der E-Motor dann mit einer kräftigen Zusatzportion Antriebskraft. Das reduziert zwar den Spritverbrauch und die Abgasemission, doch das stufenlose Getriebe (CVT) lässt ein spürbares Durchzugsvermögen nicht zu, wodurch der kompakte Japaner recht lahm wirkt. Kleiner Trost: Das eingebremste Temperament sorgt für einen erfreulich geringen Durst. Verbräuche von unter fünf Litern sind auch unter Realbedingungen möglich. Das Fahrwerk ist komfortabel, die Variabilität des Innenraums allerdings begrenzt, weil die Nickel-Metallhydrid-Batterien hinter der Rücksitzlehne untergebracht sind, weshalb die Rückbank nicht umgeklappt werden kann.

Honda Civic Hybrid Positiv Sportliches Fahrwerk,angenehme Sitzposition, leiser Motorlauf, günstig

als Gebrauchter. Negativ Nervendes CVT-Getriebe, eingeschränkte Rundumsicht, recht zähe Beschleunigung.

Lexus RX 450h mit guter Ausstattung

ab 21.450 €, Baujahr 2009, 103.200 km

Der Lexus RX 450h war nicht nur das erste, sondern lange Zeit auch das einzige SUV mit Hybrid Antrieb. Die Kraft bezieht der Allradantrieb aus der Kombination eines 3,5-Liter-V6-Benziners sowie zwei Elektromotoren, von denen einer seine Kraft an die Hinterachse abgibt. Die Systemleistung des Japaners beträgt 299 PS. Die Nickel-Metallhydrid-Speicherbatterien befinden sich unter der Rücksitzbank. Rein elektrisch kann man nur mit niedrigem Tempo fahren. Der RX 450h gilt als zuverlässig, muss er dennoch in die Werkstatt, wird es allerdings wegen der hohen Ersatzteilpreise teuer. Trotz des Vierradantriebs stößt der Lexus im Gelände schnell an seine Grenzen. Sparsam ist der 2,2-Tonner nur, wenn er häufig Energie beim Bremsen zurückgewinnen kann. Auf schnellen Autobahnetappen wird er dagegen zum Trinker.

Lexus RX 450h Positiv Flotte Fahrleistungen, gute Ausstattung, angemessener Verbrauch, individueller Auftritt. Negativ Komplizierte Bedienung, umständliche Multimedia-Bedienung, teuer im Unterhalt.

Renault Zoe als wendiger Statdflitzer

ab 10.200 €, Baujahr 2012, 45.000 km

Das französische E-Auto im Kleinwagen-Format eignet sich mit seinen kompakten Abmessungen und dem kleinen Wendekreis hervorragend als City-Fitzer. Allerdings sollte man über einen eigenen Elektroanschluss verfügen, denn die angegebene Normreichweite von 240 km (real: 150 km) schränkt den Aktionsradius stark ein. Auch bei Überlandfahrt gibt sich der kleine Zoe erstaunlich erwachsen. Für Autobahnen ist er mit maximal 135 km/h aber zu langsam, vor allem entlädt sich die Batterie bei höheren Tempi schnell.

Renault Zoe Positiv Wendiger Stadtflitzer, variabler Innenraum, flotte Beschleunigung (bis 80 km/h), günstiger Unterhalt. Negativ Geringe Reichweite, lange Ladezeit (mit Standard Wall-Box), langer Bremsweg.

Smart Fortwo electric drive: agil und wendig

ab 8500 €, Baujahr 2012, 45.000 km

Zu diesem Fahrzeugkonzept passt der Elektroantrieb: Das kleine City-Car ist für den Kurzstreckenverkehr prädestiniert, damit rückt die geringe Reichweite von real 100 km in einen akzeptablen Bereich. Bei höheren Geschwindigkeiten zieht auch dieser E-Motor den Lithium-Ionen-Akku schnell leer. Für das Laden an der Steckdose sollte man sieben Stunden einplanen. Empfehlenswert sind (günstigere) Modelle, bei denen die Batterie separat geleast werden muss. Für 65 Euro Monatsmiete ist auch eine Ausfall-Garantie inklusive.

Smart Fortwo coupé electric drive Positiv Kompakte Abmessungen, sehr wendig, agiler Elektroantrieb ohne Schaltunterbrechung. Negativ Geringe Reichweite, lange Ladezeiten, nur recht mäßiger Fahrkomfort,

kleines Gepäckabteil.

Technische Daten Toyota Prius Honda Civic Hybrid Motor 4-Zylinder, E-Motor 4-Zylinder, E-Motor Hubraum 1798 ccm 1339 ccm Systemleistung 136 PS 110 PS Getriebe leistungsverzw. Hybrid-Getriebe stufenloses CVT-Getriebe Antrieb Vorderrad Vorderrad 0-100 km/h 10,4 s 12,1 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 185 km/h Kofferraum 445-1545 l 350 l Leergewicht 1445 kg 1368 kg L/B/H in mm 4460/1745/1490 4545/1750/1430 Baujahr 2010 2010 Durchschnittl. Laufleistung 84.000 km 84.000 km Preis 11.300 Euro 8650 Euro Ehemaliger Neupreis 25.750 Euro 23.990 Euro

Technische Daten Renault Zoe Smart Fortwo electric drive Motor E-Motor E-Motor Batterie Li-Io mit 22 kWh Li-Io mit 17,6 kWh Leistung 88 PS 75 PS Getriebe 1-Gang, automatisch 1-Gang, automatisch Antrieb Vorderrad Hinterrad 0-100 km/h 13,2 s 11,5 s Höchstgeschwindigkeit 135 km/h 125 km/h Kofferraum 338-1225 l 220-340 l Leergewicht 1503 kg 975 kg L/B/H in mm 4085/1730/1562 2695/1559/1565 Baujahr 2012 2012 Durchschnittl. Laufleistung 45.000 km 45.000 km Preis 10.200 Euro 8000 Euro Ehemaliger Neupreis 20.600 Euro 23.680 Euro