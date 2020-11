Der Touchscreen dominiert das Cockpit der meisten modernen Autos. Damit gelangen immer mehr Informationen ins Auto und die Bedienung wird oft nicht leichter – im Gegenteil. Die Digitalisierung macht es möglich. Ein Kommentar!

Ständig größere Touchscreens, hervorragende grafische Darstellungen, feine Displayauflösungen und immer mehr Informationen – das ist der Trend, der im Automobilbau vorherrscht. Und das Ganze per Touchscreen zu bedienen, wird uns Autofahrern derzeit als Nonplusultra verkauft. Doch sind wir damit wirklich auf dem richtigen Weg? Wenn ich Auto fahre, brauche ich keinen Bildschirm in der Größe eines Fernsehers, den habe ich zu Hause stehen. Offensichtlich haben bei der Autoentwicklung inzwischen Computer-Nerds das Sagen. Doch noch immer ist das Fahrerlebnis wichtiger – sonst kann ich gleich in den Bus steigen. Die Bedienung sollte vor allem das Fahren erleichtern und sicherer machen. Die komplexe Handhabung auf einen Touchscreen zu verlagern, ist definitiv der falsche Weg. Die knopflose Bedienung macht einen von Fall zu Fall kopflos. Denn vieles beim Autofahren geht intuitiv. Warum muss ich überlegen, welche Funktion ich im Untermenü aufzurufen habe, um die Temperatur zu regeln, die Lautstärke zu verändern oder mit dem Suchlauf einen neuen Radiosender zu finden? Früher genügte dazu ein Knopf oder Schieberegler. Die fand man, ohne auf einen Bildschirm stieren zu müssen. Mehr zum Thema: Kommunikation und Infotainment

Kommentar zu Touchscreen im Auto: Ablenkung ist ein Risikofaktor