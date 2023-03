Was sich "The Beast" nennt, kommt bestimmt nicht mit einem 1,5-Liter-Motörchen daher, so viel ist klar. Und schön muss das Gefährt dann auch nicht unbedingt sein, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Doch was unter der Haube dieses von John Dodd gebauten Ungetüms steckt, ist noch haarsträubender als die Karosserie: ein 27-Liter-V12-Merlin-Aero-Motor von Rolls-Royce. Bedeutet: Das Aggregat gehört eigentlich in ein Flugzeug. Was es im "Beast" anrichtet, wie es klingt, fährt und qualmt, gibts im Video von Car & Classic unten zu sehen. Und wer nicht genug davon bekommt: Hier läuft die Versteigerung von "The Beast". Im Video oben fährt ein Rolls-Royce einer völlig anderen Ära durchs Bild: der rein elektrische Sprectre! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Cadillac One "The Beast": US-Präsident Die US-Staatslimousine von Joe Biden

"The Beast" von John Dodd im Car & Classic-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: