Die teuersten Polizeiautos: Video

Wir alle kennen die verrückte und sauteure Polizeiauto-Flotte der Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist sicherlich in seiner Gesamtheit nicht zu toppen. Aber die Zeiten, in denen die deutschen Gesetzeshüter in einem mit Blaulicht bewaffneten VW Käfer auf Verbrecherjagd gingen, sind auch schon lange vorbei. So finden sich in der Top Ten der teuersten und sprichwörtlich abgefahrensten Polizeiautos der Welt auch zwei deutsche Beiträge. Auf welchen Plätzen und mit welchen Wagen verraten diese Liste und das Video.



10 Corvette C7 291 km/h Deutschland 62.383 EUR 9 Nissan GTR 315 km/h Vereinigte Arabische Emirate 89.119 EUR 8 Porsche 911 289 km/h Australien 98.030 EUR 7 Audi R8 GTR 325 km/h Deutschland 178.237 EUR 6 Lamborghini Huracan 326 km/h Italien 222.797 EUR 5 Ferrari FF 334 km/h Vereinigte Arabische Emirate 267.356 EUR 4 Lamborghini Aventador 349 km/h Vereinigte Arabische Emirate 401.034 EUR 3 Bugatti Veyron 407 km/h Vereinigte Arabische Emirate 1.425.898 EUR 2 Aston Martin One-77 356 km/h Vereinigte Arabische Emirate 1.604.135 EUR 1 Lykan HyperSport 400 km/h Vereinigte Arabische Emirate 3.030.033 EUR