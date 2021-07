Das Tesla Model S Facelift kündigt sich für Herbst 2021 an. Doch schon jetzt spekuliert das Netz, wie die nächste Generation des US-amerikanischen Stromers aussehen könnte. So hat sich auch Designer und Youtuber "TheSketchMonkey" darüber Gedanken gemacht und das Design weiterentwickelt: In seiner Vorstellung erhält die zweite Model S-Generation eine schlichtere, aber insgesamt auch dynamischere Front. Die LED-Leuchten werden schmaler und dadurch aggressiver. Lufteinlässe vor den Vorderrädern, die direkt an die Scheinwerferpartie anschließen, erinnern entfernt an den Porsche Taycan. Auch die Seitenansicht verändert der Designer leicht. Wie das Ergebnis aussieht, zeigt das Video von "TheSketchMonkey" unten. Im Video oben zeigen Tesla Model S und Porsche Taycan ihre Elektro-Qualitäten im Sprintduell. Mehr zum Thema: Das ist der Tesla Kleinwagen

Der Tesla Model S-Nachfolger im "TheSketchMonkey"-Video: