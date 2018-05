Zu manchen Tageszeiten droht Autofahrern an der Zapfsäule ein regelrechter Preisschock. Denn obwohl das Preisniveau der Kraftstoffe in den vergangenen Monaten recht stabil wirkt, können die Preise im Tagesverlauf in ein und derselben Stadt um bis zu 30 Cent (!) schwanken. So stehen dann auch mal Preise von 1,57 Euro an den Tafeln, während er vor wenigen Stunden noch bei 1,27 Euro lag. Dabei hat sich die Strategie zur Preisänderung an den Tankstellen in der vergangenen Zeit gravierend geändert. Während man zu Jahresbeginn starke Preisanstiege noch zu Feiertags- oder Ferienzeiten beobachtet hat, sind diese in den letzten Wochen ausgeblieben. Dafür gibt es am Tag gewisse Zeiträume, in denen die Beträge an den Zapfsäulen deutlich erhöht werden. Wie man den hohen Preisen für Benzin oder Diesel entgeht und wann für Autofahrer die beste Zeit zum Tanken ist, verraten wir im Video.

News Aktueller Benzinpreis im Mai 2018 Der Benzinpreis steigt weiter