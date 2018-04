Der neue Boxer-Diesel im kompakten Subaru Impreza besticht durch Kraft und seine ungewöhnliche Laufkultur

Eckdaten PS-kW 150 PS (110 kW) Antrieb Allradantrieb, permanent, 6 Gang manuell 0-100 km/h 8.8 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 205 km/h Preis 24.490,00€

Wer hätte das gedacht: In Zeiten der Abwrackprämie können nicht nur Billigheimer und Kleinwagenanbieter zulegen, sondern auch Spezialisten wie Subaru, weltgrößter Hersteller von allradgetriebenen Autos. Die Japaner verbuchten von Januar bis Mai in Deutschland ein sattes Plus von rund neun Prozent.

Neben der – bis 30. Juni – kostenlos angebotenen Umrüstung auf Autogas (LPG) hat daran der neue Boxer-Diesel einen gehörigen Anteil. So erreicht der Selbstzünder bei den Mittelklasse-Modellen Subaru Legacy und Outback einen Marktanteil von rund 70 Prozent.

Nicht gezündet hat das Aggregat bislang beim Impreza. Lediglich 16 Prozent der Kompaktwagen tragen die markante Hutze auf der Motorhaube, die den Ladeluftkühler des Turbodiesels beatmet. Dabei ist der Boxer von Subaru – der erste Diesel dieser Art im Serieneinsatz – nicht nur für Techniker ein Leckerbissen: Mit seinen im 180-Grad-Winkel stehenden, gegenläufig arbeitenden Zylindern werkelt der Motor ausgesprochen ruhig.

Und so vernimmt man beim Beschleunigen mit dem Impreza nicht die harten Arbeitsgeräusche eines Diesels, sondern das leicht metallische Surren eines Boxers. Der liefert seine Kraft sehr gleichmäßig ab und hat mit dem 1,4 Tonnen schweren Auto wenig Mühe. Der mächtige Anschub wie der eines Pumpe-Düse-Diesels bleibt allerdings aus.

Die Sitze sind bequem, die Bremsen wirkungsvoll, Schaltung und Lenkung sind straff. Der Testverbrauch war mit 7,4 Liter Diesel auf 100 km allerdings nicht ganz so überzeugend.

Schon in der Basisversion Active mit 16-Zöllern für 24.490 Euro ist alles Wichtige an Bord. Der von uns getestete Impreza Exclusive, unter anderem mit 17-Zöllern, Leder und Glasschiebedach, bringt es auf 33 500 Euro. Klaus Uckrow

