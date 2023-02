... nun als Rechts-, und nicht mehr als Linkslenker daherkommt. Der neue Zweiliter-Boxermotor mit "nur" 304 PS – gemäß WRC-Reglement – hat erst 350 Kilometer auf der Uhr. Es ist also davon auszugehen, dass Colin McRae bei seiner Runde über das Goodwood Festival of Speed im ...

... McRae gefahren wurde. Von seinen Erfolgen mit Petter Solberg als Fahrer in der World Rally Championship 2007 ist dem Subaru WRX STI allerdings nichts mehr anzusehen, die zweiten, dritten und vierten Plätze in Portugal, Griechenland und Wales sind wie weggewaschen.

Wer schon immer ein wettbewerbsfähiges Rallye-Auto haben wollte, sollte jetzt seine Brille zurechtrücken. Der 2007er Subaru WRX STI von Rallye-Legenden Petter Solberg und Colin McRae steht zum Verkauf. Billig ist das Vergnügen aber nicht.

Ohne seine bekannte, neon-farbene Kampffolierung schaut der Subaru WRX STI von 2007 zwar etwas nackig aus, hat letztlich aber nichts an seinem Reiz eingebüßt. Zumal der zum Verkauf stehende Subaru-Racer von den Rallye-Legenden Petter Solberg und Colin McRae gefahren wurde. Von seinen Erfolgen mit Petter Solberg als Fahrer in der World Rally Championship 2007 ist dem Subaru WRX STI allerdings nichts mehr anzusehen, die zweiten, dritten und vierten Plätze in Portugal, Griechenland und Wales sind wie weggewaschen. Was tatsächlich hinkommt, da der Subaru von Grund auf und komplett neu aufgebaut wurde. Die Schalensitze sind ebenso neu, wie der Feuerlöscher, die Bremsanlage und die frisch gepulverten Felgen. Rallye-Kenner wird zudem aufgefallen sein, dass der Subari WRX STI nun als Rechts-, und nicht mehr als Linkslenker daherkommt. Der neue Zweiliter-Boxermotor mit "nur" 304 PS – gemäß WRC-Reglement – hat erst 350 Kilometer auf der Uhr.



McRae fuhr den Subaru noch kurz vor seinem Tod

Es ist also davon auszugehen, dass Colin McRae bei seiner Runde über das Goodwood Festival of Speed im Jahr 2007 einem anderen Boxer die Sporen gab. Das war übrigens kurz vor seinem tragischen Tod durch den Unfall mit dem eigenen Hubschrauber. Seinen Tod überdauerte aber seine Bekanntschaft als Rallye-Weltmeister von 1995, als Namensgeber des Videospiels Colin McRae Rally von Codemasters und eben als Fahrer dieses Subaru WRX STI. Das dem Verkauf beiliegende und sogenannte FIA Gold technical passport weist den Subaru übrigens als Originalfahrzeug aus. Die Originalität lässt sich der Verkäufer aber auch gut bezahlen. Rund 205.500 Euro sind für den quasi fabrikneuen, aber dennoch geschichtsträchtigen Subaru WRX STI veranschlagt.



