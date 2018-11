Wenn die Temperaturen wieder kühler werden, passiert es manchmal, dass die Autobatterie schlapp macht und der Motor nicht anspringt. Da hilft nur eins: das Auto überbrücken. Wer hier jedoch falsch vorgeht, riskiert Schäden an der Elektronik des Wagens. Wir erklären in der Video-Anleitung was zu beachten ist und wie man Starthilfe gibt. Mehr zum Thema: Das Auto richtig überbrücken

