Die frostigen Tage im Winter machen nicht nur Auto und Fahrer:innen zu schaffen – sie belasten auch die Verbrauchsbilanz. Aber auch im Winter kann man durch das richtige Verhalten Sprit sparen. Fünf Tipps zum sparsamen Fahren im Winter!

In der kalten Jahreszeit kämpfen Autofahrende nicht nur mit Eis und Schnee, auch der Benzin- oder Dieselverbrauch steigt. Die AUTO ZEITUNG gibt fünf Tipps, wie sich der Mehrverbrauch abfangen lässt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Sprit sparen im Winter: Fünf Tipps gegen hohen Verbrauch

Tipp 1:

Motor nicht laufen lassen: Wer an kalten Tagen den Motor vor dem Losfahren, beispielsweise während des Eiskratzens, warmlaufen lässt, spart keinen Treibstoff. Im schlimmsten Fall riskiert man dadurch sogar ein Bußgeld in Höhe von bis zu 80 Euro, erklärt der ADAC Berlin-Brandenburg. Schneller und materialschonender als durch Warmlaufen im Leerlauf erwärme sich der Motor bei der Fahrt mit mittleren Drehzahlen.

Tipp 2:

Reifendruck prüfen: Das regelmäßige Kontrollieren des Reifendrucks gehört im Winter dazu. Fällt die Temperatur, bewirkt das nämlich eine Abnahme des Reifendrucks, da sich die Luft bei Kälte zusammenzieht. Pro zehn Grad Celsius weniger sinkt der Reifendruck zwischen 0,07 und 0,14 bar. "Der richtige Reifendruck sorgt nicht nur für den nötigen Grip und die nötige Traktion auf der Fahrbahndecke. Er sorgt auch für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und reduziert dadurch die Emission von CO2", erklärt Continental-Reifenexperte Andreas Schlenke. Hat ein Reifen zu wenig Luftdruck, erhöht sich sein Rollwiderstand, was einen erhöhten Spritverbrauch zur Folge hat. Verfügen Fahrzeuge über ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS), ist es trotzdem empfehlenswert, den Reifendruck im Winter regelmäßig zu checken.

Tipp 3:

Motor winterfest machen: Luftfilter und Zündkerzen sollten rechtzeitig vor dem Kälteeinbruch überprüft werden. Ist der Filter verstopft oder sind die Zündkerzen in die Jahre gekommen, sollten sie ausgetauscht werden, raten Expert:innen. Ein einwandfrei arbeitender Motor hilft beim Spritsparen.

Tipp 4:

Elektrische Verbraucher abstellen: Auch der Strom wird im Auto mit Benzin erzeugt – schließlich treibt der Motor auch die Lichtmaschine an. Daher sollten unnötige Verbraucher abgestellt werden. Eine laufende Sitzheizung sorgt auf 100 Kilometern für einen Mehrverbrauch von knapp 0,1 Liter Kraftstoff. Die beheizte Frontscheibe kann rund einen halben Liter zum Verbrauch addieren. Daher gilt: Nur Verbraucher einschalten, wenn sie wirklich nötig sind.

Tipp 5: