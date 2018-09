MASERATI GRANCABRIO IN LIGURIEN

Sportwagen gehören immer noch zu den begehrenswertesten Automobilen: Mercedes-AMG GT S im Supertest, McLaren 650S gegen Lamborghini Huracán, Vorstellung des Koenigsegg Regera. Diese und weitere Themen erwarten Sie in der neuen AUTO ZEITUNG SPORT&LUXURY CARS 01/2015. Heft-Vorschau



Mit dem neuen Magazin AUTO ZEITUNG SPORT&LUXURY CARS wollen wir uns bewusst der Welt automobiler Träume widmen. Aber nicht nur mit schönen Worten und faszinierenden Reportagen, die es auch in dieser Ausgabe gibt, sondern mit harten Fakten. In dieser spannenden Autowelt wollen wir nichts schönschreiben. Wie Sie es von AUTO ZEITUNG gewohnt sind, wird auch bei SPORT&LUXURY CARS hart getestet, denn schließlich wollen und sollen Sie wissen, was diese Autos wirklich können.

AUTO ZEITUNG SPORT&LUXURY CARS: Ab 15.4. im Handel

Neben Fahrberichten, Tests und Vergleichstests haben wir auch das Format des Supertests neu eingeführt. Hier werden (Super-)Sportwagen auf der berühmt-berüchtigten Nürburgring-Nordschleife und dem Hockenheimring auf ihr fahrdynamisches Potenzial geprüft. Dazu verstärkt Horst von Saurma, der Mann, der dieses Testformat einst erfand, unser Team. Seine Expertise und die nicht zu übertreffende Erfahrung beim Supertest belegen, dass Testkompetenz und Glaubwürdigkeit bei aller Faszination ganz großgeschrieben werden.

Genießen Sie das Feuerwerk exklusiver Vergleichstest, etwa zwischen dem McLaren 650S und dem Lamborghini Huracán. Oder den ersten Supertest mit dem Mercedes-AMG GT S. Luxus auf Räder verkörpern schnelle Limousinen wie der Bentley Mulsanne Speed oder der auf 100 Stück limitierte Porsche Panamera Edition.

THEMEN AUS DEM AKTUELLEN HEFT

SUPERTEST

MERCEDES-AMG GT

TESTS UND FAHRBERICHTE

JAGUAR F-TYPE R AWD

PORSCHE CAYMAN GT4

MCLAREN 650S VS. LAMBORGHINI HURACÁN LP 610-4

BENTLEY MULSANNE SPEED

BMW X5 M VS. PORSCHE CAYENNE TURBO S

AUDI TT 2.0 TFSI quattro VS. BMW 228i COUPÉ

PORSCHE PANAMERA EXCLUSIVE SERIES

FERRARI CALIFORNIA T

REPORTAGEN

MASERATI GRANCABRIO MC

EQUUS BASS 770

NEUHEITEN

NEUE SPORTWAGEN FÜR 2015

KOENIGSEGG REGERA

RATGEBER

REIFENTEST DER GRÖSSE 225/40 R 18

KLASSISK & MODERNE

BMW i8 UND M1

MOTORSPORT

FORMEL E

AUDI TT-CUP UND TTS

