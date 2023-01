Mit Erdgas-Antrieb und bis zu 550 Kilometer Reichweite sichert sich der neue Skoda Citigo CNG die Energieeffizienzklasse A+ – und das zum fairen Preis

Mit diesem Auto betritt Skoda Neuland: Erstmals in der Firmengeschichte bieten die Tschechen ab Werk ein Auto mit Erdgas-Antrieb an. Der Skoda Citigo CNG Green tec kommt mit einer für den Erdgas-Betrieb umgerüsteten Variante des 1,0 Liter großen Dreizylinder-Motors, der auch in den Benzin-Modellen für Vortrieb sorgt.

Skoda Citigo CNG: Preis für Erdgas-Kleinwagen ab 12.540 Euro

Start-Stopp-Automatik und Bremsenergierückgewinnung gehören zum Serien-Umfang und tragen dazu bei, dass der Erdgas-Citigo die Energieeffizienzklasse A+ erreicht. Auf 100 Kilometer benötigt der Kleinwagen laut Skoda 2,9 Kilogramm oder 4,4 m³ Erdgas, was für einen CO2-Ausstoß von 79 Gramm pro Kilometer sorgt.

Der Preis für den 68 PS starken Skoda Citigo CNG liegt bei mindestens 12.540 Euro, die Reichweite liegt laut Skoda bei maximal 550 Kilometern – wobei rund 350 Kilometer mit dem Inhalt des Erdgas-Tanks gefahren werden können, die restlichen 200 Kilometer ermöglicht der 10 Liter fassende Benzin-Reservetank.

Mit der Technik des Erdgas-Citigo werden noch 2013 auch ein VW Up CNG und ein Seat Mii CNG starten, um dann regelmäßig die über 900 Erdgas-Tankstellen in Deutschland anzusteuern. Übrigens: Bis 2018 sind Erdgas-Automobile hierzulande steuerlich begünstigt.

Benny Hiltscher

