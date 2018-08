Sitzheizung im Auto – Wärme ganz einfach nachrüsten

Bei vielen modernen Autos gehört sie dazu – aber kann eine Sitzheizung auch nachgerüstet werden? Ja, mit diesen Produkten.

Ob im Winter oder an einem kühlen Frühlingsmorgen: Wer das Gefühl kennt, sich auf einem wohlig-warmen Autositz niederzulassen, möchte seine Sitzheizung nicht mehr missen. Leider haben viele ältere Fahrzeugmodelle keine Sitzheizung verbaut, und auch bei Neuwagen gehört sie keineswegs zur Serienausstattung. Einige hundert Euro müssen Fahrzeughalter oft einplanen, wenn dieser „Service“ gewünscht ist. Und in den oft unübersichtlichen Neuwagen-Konfiguratoren ist meist der Klick auf die Extra-Ausstattung fällig, um überhaupt an eine Sitzheizung zu kommen.

Manche Halter denken über das Nachrüsten einer fest verbauten Sitzheizung nach. Das lohnt sich aber nur in seltenen Fällen – sei es, weil das Auto zu alt ist, oder der Umbau, der auf jeden Fall in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden muss, schlägt mit sehr hohen Kosten zu Buche. Es gibt aber Alternativen, die trotzdem für einen warmen Sitz sorgen: praktische Matten und Auflagen für das Auto, die als Sitzheizung fungieren können.

Sitzheizung kaufen: Matten und Auflagen

Nicht im Sitz verbaut, sondern als Matte oder Auflage auf den Sitz gelegt – ein einfaches Prinzip, mit dem im eigenen Auto eine serienmäßige Sitzheizung ersetzt werden kann. Die drei folgenden Modelle bieten einen Überblick über Preis und Angebot.

uniTEC KFZ 75774 KFZ Sitzheizung Carbon Basic

12 V Anschluss für Zigarettenanzünder

bei Seitenairbag geeignet

2 Heizstufen

Sitz- und Rückenfläche beheizbar

HP Autozubehör 19175 heizbare Sitzauflage Universal

über Zigarettenanzünder nutzbar

einfache Montage

ergonomische Passform

für jedes Fahrzeug geeignet

Torrex 30204 Sitzheizung Comfort Plus

mit Lendenwirbelstütze

zwei Leistungsstufen

Thermosicherung gegen Überheizen

langes Anschlusskabel (1,25 Meter)

seitenairbagtauglich

Die Sitzheizung von Torrex ist ein gutes Beispiel für eine Sitzauflage, die kleines Geld kostet und dennoch alle relevanten Ausstattungsmerkmale enthält.

Fest verbaut oder als Auflage: Die Unterschiede

Der Unterschied dieser Auflagen ist schnell ersichtlich: In einer fest verbauten Sitzheizung steckt einiges an Technik. Unter der Sitzoberfläche sind Heizelemente, meist Spiralen, verbaut, die sich über das Armaturenbrett (selten am Sitz selbst) steuern lassen. Mehrere Wärmestufen oder gar individuell einstellbare Temperaturen erfordern einen aufwändigen Einbau. Schließlich soll die Sitzheizung auch sicher sein und nicht etwa das Auto in Brand stecken.

Für den Fall, dass sich das Nachrüsten einer fest verbauten, über die Auto-Elektrik steuerbaren Heizung nicht lohnt, ist eine Heizauflage, die sich über Strom aus dem Zigarettenanzünder steuert, eine echte Alternative. So wie auch die uniTEC KFZ 75774 KFZ Sitzheizung Carbon Basic.

Sitzheizung als Auflage: Vor- und Nachteile

Eine Sitzheizung zum Auflegen kann einfach über den Sitz gelegt werden. Mit Zurrgurten kann die Matte dann sicher und rutschfest befestigt und mit einem Kabel am Zigarettenanzünder des Autos angeschlossen werden. Das ist kinderleicht und auch sicher. Auf einige Dinge müssen Fahrzeughalter aber dennoch achten, vor allem wenn das Auto Seitenairbags besitzt. Manche Sitzheizungs-Auflagen überdecken nämlich die Seiten des Sitzes. Das kann dazu führen, dass die Seitenairbags im Notfall nicht ordentlich funktionieren. Im schlimmsten Fall kann die nicht wie vorgesehen entweichende Energie bei einem Aufprall sogar zum Sicherheitsrisiko werden. Vor dem Kauf sollten also immer die Angaben des Herstellers genau beachtet werden. Sie erklären, ob ein Betrieb mit Seitenairbag problemlos möglich ist.

Ein kleiner Nachteil an Auflagen, die du als Sitzheizung verwendest, ist natürlich die Verkabelung. Da die Auflage am Zigarettenanzünder anstecken musst, wird immer ein Kabel durch dein Auto verlaufen. Solltest du für beide Vordersitze Sitzheizungen wollen, müsstest du sogar einen Adapter erwägen, mit dem du mehr als einen 12-Volt-Anschluss verwenden kannst.

Sitzheizung nachrüsten: Schon günstig gute Qualität

In jedem Fall lohnt es sich, beim Kauf auch auf die Bewertungen anderer Kunden zu achten sowie auf eine hochwertige Verarbeitung. Schließlich handelt es sich um ein Elektrogerät, das im Inneren eines Autos verwendet wird – hier geht Sicherheit immer vor. Die gute Nachricht ist allerdings, dass der Preis bei einer Sitzheizung nicht die größte Rolle spielt. In verschiedenen Tests der Stiftung Warentest schnitten Modelle zwischen 13 und 100 Euro größtenteils gleich gut ab. Lediglich in Sachen Bedienkomfort und Seitenairbag-Tauglichkeit sind größere Unterschiede zu bemerken, die sich auch im Endpreis niederschlagen können.

Sitzheizung für das Auto: Fazit

Das Nachrüsten einer Sitzheizung ist grundsätzlich in fast jedem Fahrzeug möglich. Meist lohnt sich aber, schon allein preislich, ein in den Sitz verbautes Modell für ältere Fahrzeuge nicht. Auflagen und Matten sind eine praktische Alternative, die oft günstig bis sehr günstig zu haben sind. Ein letzter Hinweis ist trotzdem wichtig: Bei der Montage bzw. der Befestigung der neuen Sitzheizung ist Aufmerksamkeit gefragt. Das Befestigen mittels elastischer Spanngurte ist üblicherweise kein Problem. Die Auflage muss aber sicher sitzen und darf nicht verrutschen, damit die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet ist. Dann steht einer Fahrt mit warmem Po und Rücken nichts im Weg.