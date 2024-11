Kindersitz-Testsieger der Stifung Warentest im Black-Friday-Sale

Die Stiftung Warentest hat Kindersitze auf den Prüfstand gestellt. Den Testsieger gibt es momentan sogar im Black-Friday-Angebot.

Der Bugaboo Turtle Air ist ein ultraleichter i-Size-Autositz, der speziell für den sicheren Transport von Neugeborenen ab dem ersten Lebenstag konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von nur 3 kg (ohne Sonnendach und Babyeinsatz) ist er besonders handlich und erleichtert Eltern den Alltag erheblich. Zu Black Friday kannst du den Kindersitz jetzt günstiger bei bugaboo shoppen:

Dank seiner Kompatibilität mit allen Bugaboo-Kinderwagen und den erforderlichen Adaptern ermöglicht er einen nahtlosen Übergang zwischen Auto und Kinderwagen, ohne das schlafende Baby zu stören – und Eltern wissen, schlafende Babys wollen nicht gestört werden…

Für welche Kinder eignet sich der Turtle Air?

Der Sitz ist für Babys von 40 cm bis 83 cm Körpergröße und einem maximalen Gewicht von 13 kg geeignet, was etwa den ersten 15 Lebensmonaten entspricht. Die verstellbare Kopfstütze mit sieben Positionen passt sich dem Wachstum des Kindes an und sorgt stets für optimalen Halt. Das Sonnendach bietet mit einem UPF 50+ Schutz und einem Peekaboo-Fenster nicht nur hervorragenden Sonnenschutz, sondern ermöglicht es Eltern auch, ihr Kind jederzeit im Blick zu haben.

Wie sicher ist der Kindersitz?

In puncto Sicherheit setzt der Bugaboo Turtle Air by Nuna auf innovative Technologien. Der in der Kopfstütze integrierte Tailor tech Memory-Schaum bietet einen herausragenden Seitenaufprallschutz. Zusätzlich absorbiert der EPP-Energieabsorptionsschaum weitere Aufprallkräfte, was die Sicherheit des Kindes während der Fahrt erhöht. Für eine korrekte Installation sorgen Sicherheitsindikatoren, die anzeigen, ob der Sitz ordnungsgemäß auf der separat erhältlichen Bugaboo 360 ISOFIX-Basis befestigt ist.

Die True lock-Technologie und die mehrfach verstellbaren ISOFIX-Positionen der Basis gewährleisten eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Autositz und Fahrzeug. Der Bugaboo Turtle Air by Nuna entspricht den neuesten i-Size-Sicherheitsvorschriften und bietet somit einen hohen Standard an Sicherheit und Komfort für das Kind.

Die Drehung ist das Highlight

Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, den Sitz in Kombination mit der Bugaboo 360 ISOFIX-Basis um 220 Grad zu drehen. Dies erleichtert das Hineinsetzen und Herausnehmen des Babys erheblich und schont den Rücken der Eltern. Zudem ist der Bugaboo Turtle Air by Nuna TÜV-zertifiziert für die Nutzung in Flugzeugen, was ihn zu einem idealen Begleiter für reisefreudige Familien macht.

Die Bezüge des Sitzes bestehen zu 97 % aus Polyester und zu 3 % aus Elastan und sind vollständig maschinenwaschbar. Dies erleichtert die Reinigung und Pflege des Sitzes im Alltag.

Bugaboo Turtle Air im Black Friday Sale

Der Kindersitz ist nicht nur bei bugaboo erhältlich. Auch in den folgenden Shops erhältst du den Kindersitz. Das beste Angebot hat aber eindeutig bugaboo selbt in der Black Week:

So hat die Stiftung Warentest den Kindersitz getestet

In einem aktuellen Test („Gute und sichere Sitze schon für unter 100 Euro“) der Stiftung Warentest wurde der Bugaboo Turtle Air by Nuna in Kombination mit der Isofix-Flügelbasis "Turtle Air" als eine der besten Babyschalen bewertet und erhielt die Bestnote 1,6. Für Unfallsicherheit gab es eine 1,2 (sehr gut), für die Handhabenung eine 1,9 (gut).

Diese Modelle haben den Kindersitze-Test der Stiftung Warentest ebenfalls bestanden

