Eckdaten Bauzeitraum seit 2010 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen 4854/1904/1720 mm Leergewicht 1703 kg Leistung von 150 bis 220 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 30.435 Euro

Das Seat Alhambra Facelift (2015), der spanische Zwilling des Sharan, bekommt mit der Modellpflege effizientere Motoren, mehr PS und neue Komfort-Optionen. Das ist der Preis für den Familienvan!

Die Spanier spendieren ihrem Familienvan eine Modellpflege und bringen das Seat Alhambra Facelift (2015) zum Preis von 30.435 Euro. Einen besonderen Augenmerk haben die Entwickler auf die Motorenpalette gelegt: So erfüllen jetzt alle Aggregate die Euro-6-Norm und werden laut Seat teilweise stärker, dabei aber auch sparsamer. Der Topbenziner leistet mit 220 PS nun 20 PS mehr als bisher, bei den Dieseln erstarkte die mittlere Ausbaustufe des Zweiliter-TDI um 10 PS auf 150 PS, der stärkste Diesel leistet 184 PS (plus 7 PS). Das sparsamste Modell soll nur 4,9 Liter Diesel verbrauchen. Neben den Renovierungsarbeiten unter der Haube ist das Seat Alhambra Facelift (2015) an neuem Scheinwerfer und LED-Rückleuchten zu erkennen.

Preis: Seat Alhambra Facelift (2015) ab 33.690 Euro

Das Alhambra Facelift (2015) erhält dazu einige neue Sicherheits- und Komfort-Optionen: Variable Dämpfer stehen künftig ebenso in der Preisliste wie Massagesitze, ein Totwinkel-Warner oder die neueste Generation der "Easy Connect"-Infotainment-Systeme mit hochauflösenden Touchscreen-Displays. Die Preise für den Seat Alhambra Facelift (2015) mit dem 150-PS-Diesel starten in der Ausstattungslinie Reference bei 30.435 Euro. Zum Serienumfang gehören unter anderem die dritte Sitzreihe für insgesamt sieben Plätze, die Dreizonenklimaanlage, die Freisprecheinrichtung, das Digitalradio DAB, die 16 Zoll großen Alufelgen und das Abbiegelicht. Die weiteren Ausstattungslinien lauten Style und FR-Line.