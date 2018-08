Tuner O.CT nimmt sich den aktuellen Seat Leon Cupra zur Brust. In der Basisversion leistet der Zweiliter-Benziner des Cupra "nur" 265 PS, doch schon in der ersten Ausbaustufe des O.CT Chiptunings satte 344 PS und 481 Newtonmeter Drehmoment. Im Sprint von Null auf Tempo 100 zeigt sich die Mehr-Leistung noch vergleichsweise wenig – knapp unter sechs Sekunden stehen im Vergleich zu serienmäßigen 6,0 Sekunden. Doch treibt O.CT den Leon Cupra aber in unter 15 Sekunden auf Tempo 200 und auf eine Spitze von furiosen 290 km/h – 40 km/h (!) mehr als in der Serie. Mehr zum Thema: J.P. fährt Aventador aus

Seat Leon von O.CT im Video: