Schnäppchenalarm - die besten Deals der Cyber-Week auf Amazon

Schnäppchenjäger aufgepasst - jetzt beginnt bei Amazon die Cyber-Week! Wir haben schon einmal für euch das Netz gescannt und verraten euch die besten Deals bei Amazon.

Die Cyber-Week hat Tradition. Pünktlich vor Weihnachten bietet der Onlinehändler fast im Stundentakt Hammer-Deals zu allen Produkten, die schon ganz lange auf eurer persönlichen Wunschliste stehen. Diese Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Ob Haushaltswaren, Elektroartikel, Beautyprodukte oder Kinderspielsachen - für alle ist das Passende dabei und das zu mega Preisen.

Tipp: Du wolltest schon immer einmal eine Prime-Mitgliedschaft testen? Du kannst dich hier für eine 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft anmelden und den Service ausprobieren. Hier geht es zur kostenlosen 30 Tage Prime-Mitgliedschaft.

Die besten Deals haben wir hier für dich zusammengestellt!

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung und Echo Dot

Streaming, wie es schöner nicht sein könnte! Mit dem Fire TV Stick lassen sich alle Lieblingsformate von Prime Video über Netflix und ProSieben bequem genießen.

Steuern kann man das Ganze supereinfach mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung – die Hände bleiben frei. Der perfekte Klang des sprachgesteuerten Lautsprechers Echo Dot rundet das Gesamtpaket ab.

Fire TV Stick 4K 70 Euro statt 120 Euro

Fire HD Tablet

Das perfekte Tablet für Full HD-Videos, Spiele, Zeitschriften und ruckelfreies Streaming gibt es jetzt zum Top-Preis. Mit dem Alexa Hands-free-Modus lassen sich Videos, Musik und Apps ganz einfach steuern.

Prime-Mitglieder erhalten on top unbegrenzten Zugang zu über tausend Büchern und Zeitschriften, mehr als zwei Millionen Songs, tausenden Filmen und Serienepisoden – ohne zusätzliche Kosten.

Fire HD Tablet statt 150 Euro nur 99 Euro

Echo mit Bildschirm

Alles was Alexa kann, kann der Echo Spot auch - nur eben inklusive Bildschirm.

Dank des stylishen und kompakten Designs stellt ihr euren Sprachassistenten mal eben ins Regal, auf euren Nachttisch oder auch auf eure Küchenablage - alles ist möglich! Und ob Wettervorhersage, Hörbücher, Rezepte, Musik, Einkaufslisten oder Nachrichten - mit dem Echo Spot genießt du alle coolen Features der Echo-Familie plus Bildschirm on top!

Echo Spot nur 95 Euro anstatt 130 Euro

Kindle Paperwhite

Ihr wolltet schon ganz lange einen Reader der allerneuesten Generation haben? Dann solltet ihr jetzt zugreifen: Der dünnste und leichteste Kindle Paperwhite, auf dem du liest wie auf Papier, ist im Angebot.

Kindle Paperwhite 8 GB für 79 Euro statt 119 Euro

Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me

In rot finden wir die Maschine besonders schick! Die Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me passt mit ihrer schmalen Form garantiert in jede noch so kleine Küche und zaubert im Handumdrehen feinsten Kaffeespezialiäten.

Bei Krups wählt Ihr zwischen über 30 verschiedenen Kaffeesorten und dank des Aluminium-Thermoblocks genießt ihr schnell und ohne lange Wartezeiten euren Kaffee.

Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me 35 Euro anstatt 120 Euro

Playstation 4

Genau das Richtige für die kalte und verregnete Jahreszeit! Die Playstation 4 mit 500 GB, zwei Controllern und Mono-Headset überzeugt nicht nur durch das innovative Slim-Design, sondern vor allem durch maximale Gaming-Power! Dazu gibt es das neue Marvel's Spider Man-Spiel dazu, für maximalen Action-Spaß!

Playstation 4 + Marvel's Spider Man - von 340 Euro auf 269 Euro

Kabelloser Handstaubsauger

Lästige Krümel, Staub und Tierhaare – das alles gehört jetzt der Vergangenheit an! Im Angebot ist ein kleiner Alleskönner, denn durch ein Nass- und Trockensaugsystem und eine sehr hohe Saugleistung können sogar Flüssigkeiten aufgesaugt werden.

Der Staubsauger liegt superleicht in der Hand und lässt sich auf allen Flächen anwenden. Zusätzlich gibt es noch verschiedene Aufsätze, z.B. für empfindliche Flächen. Also ran an den Sauger und los geht’s!

Holife kabelloser Staubsauger nur 38 Euro statt 50 Euro

Kompaktes Radio

Klein, kompakt, einfach nur praktisch! Mit den zahlreichen Anschlüssen, herausragender Klangqualität und maximaler Vielfalt an Internetradiosendern ist das Medion WLAN Internet-Radio ein echtes Kommunikationsgenie.

Medion Radio für 110 Euro statt 200 Euro

Saugroboter

Füsse hochlegen und wie von Zauberhand werden eure Böden blitzblank? Der AEG RX9-1-IBM Saugroboter macht's möglich. Mit fortschrittlicher 3D Mapping Navigation steuert ihr euren kleinen Helfer bequem per App, während ihr gemütlich dabei relaxt.

Die neueste RX9 Technoligie scannt Räume vollständig für eine lückenlose Reinigung und die 3D Vision-Technologie erkennt Hindernisse und euer Roboter umfährt sie auch.

Saugroboter 650 Euro anstatt 950 Euro