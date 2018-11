Schnäppchenalarm - die besten Deals am Cyber-Monday auf Amazon

Die besten Deals haben wir hier für dich zusammengestellt!

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung und Echo Dot

Streaming, wie es schöner nicht sein könnte! Mit dem Fire TV Stick lassen sich alle Lieblingsformate von Prime Video über Netflix und ProSieben bequem genießen. Steuern kann man das Ganze supereinfach mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung – die Hände bleiben frei. Der perfekte Klang des sprachgesteuerten Lautsprechers Echo Dot rundet das Gesamtpaket ab.

Fire TV Stick 4 K 70 Euro statt 120 Euro

Fire HD Tablet

Das perfekte Tablet für Full HD-Videos, Spiele, Zeitschriften und ruckelfreies Streaming gibt es jetzt zum Top-Preis. Mit dem Alexa Hands-free-Modus lassen sich Videos, Musik und Apps ganz einfach steuern. Prime-Mitglieder erhalten on top unbegrenzten Zugang zu über tausend Büchern und Zeitschriften, mehr als zwei Millionen Songs, tausenden Filmen und Serienepisoden – ohne zusätzliche Kosten.

Fire HD Tablet statt 150 Euro nur 99 Euro

Echo mit Bildschirm

Alles was Alexa kann, kann der Echo Spot auch - nur eben inklusive Bildschirm. Dank des stylishen und kompakten Designs stellt ihr euren Sprachassistenten mal eben ins Regal, auf euren Nachttisch oder auch auf eure Küchenablage - alles ist möglich! Und ob Wettervorhersage, Hörbücher, Rezepte, Musik, Einkaufslisten oder Nachrichten - mit dem Echo Spot genießt du alle coolen Features der Echo-Familie plus Bildschirm on top!

Echo Spot für 95 Euro statt 130 Euro

Reader der neuesten Generation

Ihr wolltet schon ganz lange einen Reader der allerneuesten Generation haben? Dann solltet ihr jetzt zugreifen: Der dünnste und leichteste Kindle Paperwhite, auf dem du liest wie auf Papier, ist im Angebot.

Kindle Paperwhite für 79 Euro statt 119 Euro

Kaffeevollautomat

Du willst dich einmal wie ein echter Barista fühlen? Dann ist der Philips Kaffeevollautomat genau das Richtige für dich! Du kannst zwischen fünf qualitativ hochwertigen Kaffeespezialitäten auswählen und Kaffeemenge, -stärke und Temperatur je nach Vorliebe einstellen.

Philips EP5360/10 Kaffeevollautomat nur 359 Euro statt 700 Euro

Beutelloser Staubsauger

Kompakt und leistungsstark – die hohe Staubaufnahme und ein Allergiefilter, der fast 100 Prozent des Feinstaubs aufnimmt, sorgen dafür, dass der Schmutz dort landet, wo er hingehört.

Philips beutelloser Staubsauger PowerPro Compact nur 70 Euro statt 170 Euro

Küchenmaschine

So einfach war Kochen noch nie! Mit der Kenwood Küchenmaschine bringst du frische und gesunde Gerichte spielend leicht auf den Tisch. Und das Küchengerät sieht auch noch verdammt stylisch aus!

Kenwood KMX750RD Küchenmaschine statt 399 Euro nur 199 Euro

Soundbar

Satter Kino-Surround-Sound! Zwei Rear-Lautsprecher und der externe Subwoofer mit 600 W RMS-Power sorgen für einen druckvollen, faszinierenden und raumfüllenden Klang.

Sony HT-RT3 5.1-Kanal Soundbar statt 299 Euro nur 160 Euro