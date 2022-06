Wer Autos liebt und viel Platz hat, kann schnell auch eine Sammelleidenschaft entwickeln. Doch selten hat man Zeit, sich um jedes einzelne Exemplar zu kümmern. Wie viel Zeit und Geld einst jemand in die im Video von The Bearded Explorer (siehe unten) gezeigte Sammlung investiert hat, ist nicht zu beantworten. Doch offenbar hat man die vielen, teils äußerst seltenen Fahrzeuge vor einigen Jahren sich selbst überlassen. Anders ist die erstaunliche Entdeckung zahlreicher Schätze auf vier Rädern zwischen Hecken, Gestrüpp und zusammengepfercht in einer alten Halle nicht zu erklären. Auf geht's zum Rundgang zwischen den Raritäten! Im Video oben lässt sich der Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé bewundern. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Seltene Autosammlung vergammelt im The Bearded Explorer-Video:

