Kein teurer Neuwagen nötig. Jetzt kann jeder PKW, LKW, Wohnmobil und mehr einfach mit einer Rückfahrkamera nachgerüstet werden. Der ALDI ONLINESHOP bietet eine Rückfahrkamera mit Solarpanel an. Wir checken das Angebot.

Maginon Rückfahrkamera mit Solarpanel im Angebot

Update 30. August: ALDI hat reagiert und das beliebte Angebot zurück in den Onlineshop geholt. Aktuell ist die Rückfahrkamera RC-300WS mit Solarpanel wieder beim Discounter erhältlich.

Nicht nur Großstädter*innen kenne das Problem beim Autofahren. Die Straßen und Parkflächen werden immer voller, die Parklücken immer kleiner. Eine Rückfahrkamera kann hier wahre Wunder wirken und assistiert beim Ein- und Ausparken.

Rückfahrkamera Affiliate Link ALDI MAGINON Rückfahrkamera RC-300WS mit Solarpanel

Kinderleicht nachgerüstet bietet das System von Maginon sogar ein eingebautes Solarpanel, das die Kamera autonom mit Energie versorgt. Kamera und Solarpanel sind in der Nummernschildhalterung verbaut, sodass diese am Heck einfach ausgetauscht werden kann. Kabellegen ist ebenfalls nicht nötig, da die Rückfahrkamera über eine sichere Verbindung mit einem 2,4 Gigahertz-Signal mit dem Monitor kommuniziert.

Das sind die Vorteile der Kamera:

Überblick beim Einparken und Rangieren

kein Bohren oder Verlegen von Kabeln

Kamera, Solarpanels und Akku in Nummernschildhalterung integriert

etwa 17 Metern Funkreichweite

drei mitgelieferten Halterungen für Cockpit-Monitor (Saugnapf, Standfuß oder Belüftungsschlitzklemme)

Monitor-Stromversorgung über Zigarettenanzünder

Auch mit Fahrradheckträger kombinierbar

Die Rückfahrkamera mit Nummernschildhalterung lässt sich dabei nicht nur am Heck des Autos montieren. Auch Anhänger oder der Fahrradheckträger von EUFAB, den ALDI ebenfalls im Angebot hat, lassen sich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr mit der Maginon Rückfahrkamera ausstatten.

Fahrradheckträger Affiliate Link ALDI EUFAB Fahrradheckträger JAMO

Alternative bei Amazon shoppen

Zum Glück kann Amazon beim ausverkauften ALDI-Angebot Abhilfe schaffen. Für 159 Euro ist hier das Solar-Rückfahrkamera-System omniVID Solar4 zu haben. Für einen geringen Aufpreis gibt es hier dieselbe Leistung wie beim ALDI-Angebot inklusive großzügigem 4,3 Zoll Monitor, der per mitgelieferten Saugnapfhalter an der Frontscheibe oder das Armaturenbrett oder per Belüftungsschlitzhalterung befestigt werden kann.

Kund*innenliebling von AUTO-VOX

Wenn die Rückfahrkamera von Maginon noch nicht das ist, wonach gesucht wird, gibt es mittlerweile viele hochwertige Alternativen in einem ähnlichen Preissegment. Das Set von AUTO-VOX aus kabelloser Rückfahrkamera und 5-Zoll-LCD-Monitor kann dabei besonders viele positive Kund*innenbewertungen einfahren – und das zu einem Preis von 149 Euro.

Das sind die Vorteile des Systems:

großzügiger Monitor mit Bildrestauration

keine Funkinterferenzen dank 2,4 Gigahertz-Signal

6 einstellbare Parklinien für Rangieren und Einparken

Nachtsicht-Funktion bei schwachem Licht

IP 68 Wasserdicht

Kamera wird per Kleber am Kennzeichen befestigt



