Retro Classics 2011 – Dino und New Stratos

Heilig’s Blechle! Vergangenes Wochenende gab es in den Stuttgarter Messehallen die elfte Ausgabe der Klassikershow Retro Classics. Ein Highlight der Veranstaltung war die ‘Sonderschau Dino’. Alles war da, was Dino-Blut in sich hat – die coolsten Renner der Marken Dino, Ferrari, Fiat und Lancia. Dino 206 GT, 246 GT E-Serie, Ferrari Dino 308 GT4, Fiat Dino 2L Spider, Fiat Dino 2,4L Coupe und natürlich der Lancia Stratos. Feinst gezeichnete Leckereien aus den Studios von Pininfarina und Bertone.

Ein ganz besonderes Schmankerl und eine kleine Sensation am Dino-Stand war der New Stratos, der in Stuttgart erstmalig auf einer Messe einem größeren Publikum gezeigt wurde. Die Design Community hatte eigentlich gehofft, den von Luca Borgogno bei Pininfarina entworfenen Retrorenner bereits in Genf bewundern zu können. Doch die Weltpremiere auf der Retro Classics durfte ein im Alitalia-Look lackiertes Styling-Modell ohne Innenleben übernehmen!! Vrrrrrrooooooom!!



Ein Beitrag, freundlich zur Verfügung gestellt von formfreu.de