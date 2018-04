Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten Kompaktlimousine/Kombi Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4359-4628/1814-1875/1428-1448 Leistung von 100 bis 280 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Doppelkupplung Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 17.590 Euro

Mit dem aktuellen Renault Mégane wollen die Franzosen vieles machen. Die vierte Generation feierte im Herbst 2015 seine Premiere. Das sind die Motoren und die Preise!

Die vierte Generation des Renault Mégane trägt das erstmals am Talisman gezeigte Renault-Familiengesicht. Im Vergleich mit dem Vorgänger wächst der Radstand des neuen Mégane um 2,8 Zentimeter, wichtiger sind allerdings die 4,7 Zentimeter zusätzliche Spurweite vorn und die immerhin 3,9 Zentimeter mehr Spur an der Hinterachse. In Kombination mit der auf 1,45 Meter geschrumpften Höhe ergibt sich eine deutlich sattere Statur, die mehr Dynamik verspricht. Parallel zum Marktstart des gewöhnlichen Fünftürers schickten die Franzosen auch den sportlicheren Renault Megane GT an den Start. Das dynamischer positionierte Hatch-Coupé verfügt über einen sportlicher gezeichneten Kühlergrill samt aggressiverer Frontschürze und ist im Gegensatz zum Fünftürer auch in der Außenfarbe Iron-Blau erhältlich. Zwei verchromte Endrohre am Heck rahmen einen angedeuteten Diffusor ein und runden den verschärften Auftritt ab.

Preis: Renault Mégane (2015) ab 16.990 Euro

Zur Wahl stehen drei Benzin- und drei Diesel-Motoren mit einer Leistungsspanne von 100 bis 205 PS. Die Preise für den Renault Mégane (2015) starten bei 16.990 Euro für die Basisausstattung Life, in der bereits LED Heckleuchten, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, Berganfahrhilfe, Klimaanlage und Tempomant serienmäßig an Bord sind. Der stärkster Benziner ist der 205 PS starke Vierzylinder, der nur in der Ausstattung GT ab 29.490 Euro erhältlich ist. Der stärkste Diesel hat 163 PS und kostet – ebenfalls nur als GT erhältlich – mindestens 31.890 Euro. Wem die Ausmaße des Kompakten nicht genügen, der kann seit 2016 auch auf den Grandtour genannten Kombi zurückgreifen, der preislich rund 1000 Euro über dem Steilheck liegt.