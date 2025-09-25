2024 als Verbrenner eingestellt, will sich eine Kleinstwagen-Ikone ab 2026 zurück in unsere Herzen surren: der Twingo! Auf erneuten Erlkönigfotos – mit etwas weniger Tarnung – erinnert der Renault Twingo Elektro stark an die erste Generation aus den 90ern.​

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Renault Twingo Elektro (2026): Erlkönigfotos geben Ausblick

R5, R4 und ab 2026 der Renault Twingo Elektro: Der französische Konzern reitet unter Vollstrom die Retro-Welle. Aber wieso auch nicht? Schließlich wirkt die Kombination aus unbekannter Technik mit bewährten Namen und populärem Wohlfühl-Design schlüssig – und der Renault 5 erweist sich bislang tatsächlich auch als kommerzieller Erfolg. Als nächstes folgt ein Revival der Kleinstwagen-Ikone, das vermutlich unter dem Namen Renault Twingo E-Tech Electric im Konfigurator landet. Einen entsprechenden Prototyp zeigte Renault erstmals 2024, auf der Motor Show Brüssel 2025 folgte ein erster Blick ins Interieur. Allerdings hatte der ausgestellte Twingo Studiencharakter, weshalb abzuwarten bleibt, wie viele der verheißungsvollen Design- und Technik-Kniffe es in Serie schaffen.

Einen ersten Anhaltspunkt dafür liefert der im Juli 2025 abgelichtete, erste Erlkönig auf offener Straße. Im September erwischte unser Erlkönigjäger erneut einen Erlkönig, diesmal mit etwas weniger Tarnung, der den Eindruck bestätigt: Wie auch beim Showcar orientieren sich die Proportionen des Renault Twingo Elektro (2026) unmissverständlich an denen des Ur-Twingos. Kurze Überhänge, exponierte Heckscheibe und eine abfallende Motorhaube, die direkt in die Windschutzscheibe übergeht – von den berüchtigten Froschaugen-Scheinwerfern, die beim neuen Erlkönig noch besser zu erkennen sind, ganz zu schweigen. Selbst Details wie die rundlich geformten Scheiben in den Fondtüren scheint die Neuauflage zu übernehmen.

Allerdings finden sich nicht alle Reminiszenzen im Erlkönig wieder, so sucht man etwa die eingelassenen Türgriffe vergeblich. Ein weiterer wichtiger Unterschied: Wie schon auf den Messen setzt der Neue auf fünf Türen anstatt wie das Original auf drei. Die markanten drei Lufteinlässe auf der Motorhaube, die beim Showcar als Anzeige des Batterie-Ladestands dienen, waren beim ersten Erkönig nicht zu erkennen. Bei der zweiten Sichtung wiederum ist auf der Motorhaube an entsprechender Stelle eine Unterbrechung der Zebra-Folie zu erkennen. Vielleicht kehrt das Designelement also doch zurück? (hier gehts zur Kaufberatung für den Twingo 1).

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Renault 5 (2024) im Fahrbericht (Video):

Das ist zu Technik & Preis bekannt

Zur Technik des Renault Twingo Elektro (2026) ist noch wenig bekannt. Allerdings soll der elektrische Kleinstwagen wie der R4 und der R5 auf der CMF-B EV-Architektur rollen, die in AmpR Small-Platform umbenannt wurde. Realistisch wirken eine Leistung von bis zu 70 kW (95 PS) und eine maximale Batteriekapazität von 40 kWh. Damit könnte es der Retro-Stromer auf Reichweiten von bis zu 350 oder 400 km bringen. Den Preis will Renault unterhalb der magischen 20.000-Euro-Grenze halten, womit der Twingo einen niederschwelligen Einstieg in die Elektromobilität bilden würde (Stand: September 2025).