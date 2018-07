Schlicht und modern: So muss es in Kleinwagen heute aussehen. Übersichtliche Anzeigen, einfache Touchscreen-Bedienung ...

Im Kleinwagenbau waren die Franzosen schon immer ganz groß. Mit dem neuen Clio geht der Wettstreit zwischen Renault und Peugeot in eine neue Runde. Vergleichstest



Noch im Sommer war die Sache klar. Gerade auf dem Markt, brachte der blutjunge Peugeot 208 frischen Wind in die Kleinwagenriege und konnte sich prompt im Vergleichstest gegen die betagten Konkurrenten Opel Corsa und Renault Clio durchsetzen. Für den Sieg waren nicht nur die gute Raumausnutzung und die moderne Multimediabestückung, sondern vor allem der sparsame Dreizylinder-Motor verantwortlich. Bei den Gegnern schlugen größere Vierzylinder-Herzen unter der Motorhaube. Jetzt bittet Renault um eine Revanche – mit dem komplett neuen Clio. Der ist nämlich um einige Zentimeter in Länge und Breite gewachsen und wird als Renault Clio TCe 90 eco² (mit 90 PS) von einem modernen 0,9 Liter großen Dreizylinder-Benziner samt Direkteinspritzung und Turbolader angetrieben.

Karosserie

Nicht nur Peugeot hat sich beim 208 vorgenommen, die Epoche der etwas biederen Vorgänger 206 und 207 zu beenden und an den Charme des pfiffigen 205 anzuknüpfen. Auch Renault bringt in der vierten Clio-Generation wieder mehr Emotionen zu den Kleinwagen. Allerdings gibt es den Neuen jetzt nur noch als eher konservativen Fünftürer. Die Griffe in den C-Säulen und die ansteigende Gürtellinie kaschieren die hinteren Einstiege aber wirkungsvoll. Für die dynamische und etwa fünf Zentimeter flachere Linie ist Chefdesigner Laurens van den Acker verantwortlich. Der leistete auch im Innenraum gute Arbeit. Denn trotz der geringeren Aufbauhöhe bleibt immer noch deutlich mehr Platz über den Köpfen der Passagiere als im Peugeot. Großgewachsene Fahrer und Beifahrer stoßen im 208 nämlich an die ungünstige Welle im Dachhimmel an – im Clio bleibt sogar Raum für hohe Föhnfrisuren. Überhaupt fühlt sich der Renault auf den Vordersitzen erwachsener an. Durch die tiefere Sitzposition ist man besser ins Auto integriert, und der Blick in den Toten Winkel wird nicht wie im Peugeot durch die B-Säule versperrt. Im 208 verhindern zudem die breiten Türgriffe eine bessere Beinfreiheit.

Hinten wird man in beiden Autos schnell an den Viermeter-Klassenmaßstab erinnert. Für die Beine gibt es nur wenig Platz, die Sitzflächen sind kurz, die Lehnen steil, und auf beiden Rückbänken stößt man als Erwachsener mit dem Hinterkopf ans Dach. Wer seine Knie zudem zwischen Sitz und Tür durchquetschen will, wird im Clio die ungünstig platzierten Fensterkurbeln deutlich spüren. Schade, dass elektrische Fensterheber für die hinteren Seitenscheiben nur im Peugeot zu haben sind (200 Euro).

Mehr Tests & Fahrberichte: Der kostenlose Newsletter der AUTO ZEITUNGDas kostenlose Newsletter-Abo der AUTO ZEITUNG

Beim Platzangebot im Kofferraum hat der Renault die Nase vorn. Der tiefere Ladeboden und der effektivere Umklappmechanismus sorgen im Maximalfall für 70 Liter zusätzliches Volumen. Außerdem sind Ordnung und Verarbeitung im Heck hier etwas liebevoller gelungen. Dafür verträgt der 208 ein wenig mehr Zuladung.

Bei der Bedienbarkeit von Klimaund Radioeinheit zeigen sich beide Kleinwagen äußerst benutzerfreundlich. Wenige Knöpfe und ein zentraler Touchscreen – der hier wie da serienmäßig ist – geben der Generation Smartphone kaum Fragen auf. Der Clio TCe 90 trumpft zudem stets mit superschnellem Navi auf. Im Peugeot bezahlt man die integrierte Routenführung mit 490 Euro extra. Allerdings lässt die Kartendarstellung in beiden Rivalen zu wünschen übrig.

Karosserie Max. Punkte Renault Clio TCe 90 eco Peugeot 208 82 VTi Raumangebot vorn 100 64 62 Raumangebot hinten 100 38 38 Übersichtlichkeit 70 40 40 Bedienung/ Funktion 100 78 78 Kofferraumvolumen 100 22 20 Variabilität 100 26 26 Zuladung/ Anhängelast 80 30 31 Sicherheit 150 44 43 Qualität/ Verarbeitung 200 142 138 Kapitelbewertung 1000 484 476

Fahrkomfort

Die Zeiten, in denen sich große Menschen in Kleinwagen quetschen mussten, sind vorbei. So kann man sich selbst im nur 3,96 Meter langen Peugeot auf den Vordersitzen nicht über mangelnden Komfort beschweren. Lediglich die Rückenlehnen könnten großzügiger bemessen sein, denn breite Schultern finden hier nur wenig Halt. Allein durch die im Detail bessere Ergonomie, die tiefere Sitzposition und die größeren, weicher gepolsterten Vordersitze hat man im Renault Clio das Gefühl, in einem deutlich größeren Auto zu sitzen. Damit steigt auch der Komfort.

Mehr Tests & Fahrberichte: Der kostenlose Newsletter der AUTO ZEITUNGDas kostenlose Newsletter-Abo der AUTO ZEITUNG

Erstaunlich gut gelungen ist im Renault die Federungsabstimmung. Wirkte der Vorgänger auf unwegsamem Untergrund noch etwas holperig, beweist der Neue trotz straffer Auslegung echte Nehmerqualitäten und lässt sich kaum aus der Ruhe bringen. Das Fahrgefühl erinnert auch wegen des guten Geräuscheindrucks bis Landstraßentempo hier eher an die Kompaktklasse. Der Peugeot wirkt im Vergleich etwas schaukelig, hat mit kurzen Querfugen mehr zu kämpfen und verarbeitet aufeinanderfolgende Wellen nicht so souverän. Dafür geht es im Peugeot 208 bei höheren Geschwindigkeiten etwas leiser zu.

Wer als Beifahrer eine andere Temperatur als der Fahrer einstellen will, findet nur beim 208 eine Zweizonen-Klimaautomatik in der Aufpreisliste (400 Euro).

Fahrkomfort Max. Punkte Renault Clio TCe 90 eco Peugeot 208 82 VTi Sitzkomfort vorn 150 90 84 Sitzkomfort hinten 100 48 48 Ergonomie 150 120 118 Innengeräusche 50 28 33 Geräuscheindruck 100 66 64 Klimatisierung 50 24 26 Federung leer 200 115 112 Federung beladen 200 110 106 Kapitelbewertung 1000 601 591

Motor und Getriebe

An den etwas knorrig, heiseren Dreizylindersound in Kleinwagen hat man sich mittlerweile gewöhnt – an das lustlose Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen hingegen nicht. Auch wenn man im Schongang mit kaum hörbaren Motorgeräuschen belohnt wird, muss man zum Überholen stets mindestens einen Gang herunterschalten. Der Turbolader im Renault Clio ändert diesen Umstand kaum, kann er doch gerade den Hubraumnachteil (0,9 zu 1,2 Liter) ausgleichen. Bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit setzt er sich nur minimal vom freisaugenden Peugeot ab. Gleiches Bild beim Spritkonsum. Nur das Start-Stopp-System im etwas schwereren Clio dürfte am Ende für den besseren Durchschnittsverbrauch (6,0 zu 6,2 Liter) verantwortlich sein.

Motor und Getriebe Max. Punkte Renault Clio TCe 90 eco Peugeot 208 82 VTi Beschleunigung 150 80 77 Elastizität 100 64 61 Höchstgeschwindigkeit 150 40 34 Getriebeabstufung 100 85 82 Kraftentfaltung 50 25 22 Laufkultur 100 60 60 Verbrauch 325 268 264 Reichweite 25 14 15 Kapitelbewertung 1000 636 615

Fahrdynamik

Auch wenn der Peugeot durch sein zackiges Einlenkverhalten schnell den Eindruck eines echten Kurvenräubers vermittelt – der Renault kann es besser. Zu spitz ist die Lenkung im Peugeot 208, zu wenig Gefühl vermittelt sie auf dem Handlingparcours. In schnellen Wechselkurven greift zudem das ESP zu hektisch ein und beruhigt sich erst wieder, wenn die Kurve längst durchfahren ist.

Mehr Tests & Fahrberichte: Der kostenlose Newsletter der AUTO ZEITUNGDas kostenlose Newsletter-Abo der AUTO ZEITUNG

Elektronische Eingriffe spürt man im Clio hingegen gar nicht. Durch die gute Rückmeldung im dicken Lenkrad lassen sich Ecken auch genauer anvisieren, und weil das Heck stets leicht sicher mitlenkt, sind schnelle Richtungswechsel wie im Slalom auch deutlich zügiger absolviert. Obendrein sorgen der fünf Zentimeter längere Radstand und die authentische Lenkung für den besseren Geradeauslauf. Weil im Übrigen die Clio-Bremse kräftiger zupacken kann, lässt er seinen Rivalen in diesem Kapitel klar hinter sich.

Fahrdynamik Max. Punkte Renault Clio TCe 90 eco Peugeot 208 82 VTi Handling 150 47 43 Slalom 100 64 47 Lenkung 100 68 62 Geradeauslauf 50 36 34 Bremsdosierung 30 18 18 Bremsweg kalt 150 86 78 Bremsweg warm 150 92 85 Traktion 100 34 34 Fahrsicherheit 150 120 120 Wendekreis 20 13 12 Kapitelbewertung 1000 578 533

Umwelt und Kosten

Renault bietet das Dreizylindermodell für 16.300 Euro an (Peugeot: 14.900 Euro). Allerdings ist der TCe 90 schon mit 16-Zoll-Alus, Navigationssystem, LED-Tagfahrlicht und Lederlenkrad ausgestattet – Extras, die bei Peugeot bezahlt werden müssen. Wer sie nicht braucht, fährt mit dem Peugeot 208 günstiger oder greift bei Renault zum Sparmodell Clio Eco-Drive für 14.400 Euro (ohne Klima und Navi). Drei Jahre Garantie auf den Neuwagen gibt aber nur Peugeot (Renault: zwei Jahre).

Kosten/Umwelt Max. Punkte Renault Clio TCe 90 eco Peugeot 208 82 VTi Bewerteter Preis 675 317 338 Wertverlust 50 32 33 Ausstattung 25 20 17 Multimedia 50 Garantie/Gewährleistung 50 27 33 Werkstattkosten 20 12 13 Steuer 10 10 10 Versicherung 40 Kraftstoff 55 43 43 Emissionswerte 25 21 21 Kapitelbewertung 1000 482 508

Fazit

Die Revanche ist gelungen. Renault schlägt mit dem neuen Clio gewaltig zurück. Platzangebot und Komfort haben sich im Vergleich zum Vorgänger klar verbessert. Und das frische Design dürfte nicht nur Stammkunden gefallen. Weil der Renault Clio obendrein ausgesprochen fahrdynamische Qualitäten besitzt und sein Dreizylinder mit Turbolader und Start-Stopp-System bestückt ist, setzt er sich am Ende gegen den gelungenen Peugeot 208 mit Dreizylinder-Sauger durch. Dieser kann hier im Vergleichstest nur das Kostenkapitel gewinnen – weil er günstiger ist und Peugeot drei Jahre Garantie bietet.

Gesamtbewertung