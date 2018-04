Eckdaten Bauzeitraum seit 2011 Aufbauarten Kombi/Coupé/Cabrio Türen 3/4/5 Abmessungen 4370/1900/1635 mm Leergewicht ab 1543 kg Leistung von 150 bis 240 PS Antriebsarten Vorderrad/Allradantrieb Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5 und 6 Grundpreis 34.900 Euro

Frisches Design, sparsamere Motoren: Für das neue Modelljahr kam 2015 das Range Rover Evoque Facelift (2015). Sein Preis startet bei 34.900 Euro!

Was das Range Rover Evoque Facelift (2015) mit so manchem Hollywood-Star gemeinsam hat? Beide haben das Facelift nicht nötig, bekommen es aber trotzdem. Hier wie da sind die Verantwortlichen gut beraten, wenn es bei dezenten Änderungen bleibt – anderenfalls könnten die von einem Millionenpublikum geschätzten Formen zu sehr verändert werden, die vermeintlichen Verbesserungen der Attraktivität eher schaden als nützen. Derartige Sorgen sind beim Range Rover Evoque Facelift (2015) zum Glück unbegründet, denn die Designer haben den Einstieg in die luxuriöse Offroad-Welt von Range Rover im Rahmen der Modellpflege nicht grundlegend verändert. Über 400.000 Kunden sind dem Charme des Evoque bereits erlegen, seit August 2015 sollen ihn neue Stoßfänger und optionale Voll-LED-Scheinwerfer noch attraktiver machen.

Fahrbericht Range Rover Evoque FL: Test Der Evoque wird sparsamer

Range Rover Evoque Facelift (2015): Preis

Im Innenraum des Range Rover Evoque Facelift (2015) unterstreichen neue Sitze und Materialien den Premium-Anspruch, wichtiger dürfte vielen Kunden aber das grundlegend überarbeitete Infotainment-System InControl Touch sein. Es verfügt über ein 8 Zoll großes Touchscreen-Display, das genau wie moderne Smartphones auch intuitive Wischbewegungen zum Wechsel zwischen den Menüs erlaubt. Deutlich größer als beim Design fallen die Änderungen unter der modifizierten Motorhaube aus, unumstrittenes Highlight ist der neue Ingenium-Diesel des Evoque Td4. Der mit 150 und 180 PS erhältliche Vierzylinder kommt auf einen beachtlich-niedrigen Normverbrauch von 4,2 bis 4,8 Liter auf 100 Kilometer – das ist nicht nur im Wettbewerbsumfeld ein Spitzenwert, auch im Vergleich zum 18 Prozent durstigeren Vorgänger sind diese Werte eine echte Ansage. Die sparsamste Variante trägt das neue E-Capability-Logo und treibt lediglich die Vorderräder an. Alternativ zu den beiden Selbstzündern steht der Si4-Benziner zur Wahl, dieser verteilt wie bisher 240 PS an alle vier Räder des Range Rover Evoque Facelift. So beschleunigt das Kompakt-SUV in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h. Normverbrauch: 7,8 Liter auf 100 Kilometer. Der Preis für das Range Rover Evoque Facelift (2015) startet bei 34.900 Euro!