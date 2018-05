Tuning-Teile und Tuner: Erst diejenigen, die dieses Quiz über die weltweiten Tuning-Profis gemeistert haben, können von sich behaupten wahre Tuning-Experten zu sein.

Auspuffanlage, Fahrwerk, Getriebetuning – für jedes kleine Teil am Auto gibt es eine Möglichkeit, es zu verbessern. Und für jedes kleines Teil am Auto gibt es irgendwo auf der Welt einen Profi, der genau dieses eine Stück besonders übertrieben aufpimpen kann. Ein größerer Turbo gefällig, ein paar krasse Felgen oder einfach nur eine aufgewertete Innenausstattung? Für die Tuning-Spezialisten alles überhaupt kein Problem. Der einzige Haken: Weißt Du, wer Vollprofi ist, wenn es darum geht die Karosserie zu verbreitern, den ultimativen Rennsport-Reifen auf's Auto zu ziehen oder dem Auspuff einen dunklen, dröhnenden Klang zu verpassen? Im Quiz kannst Du Dein Wissen über die Tuning-Profis unter Beweis stellen und allen zeigen, dass Du den Durchblick hast, wenn es darum geht, an welchen Tuning-Spezialisten Du Dich mit deinem Schätzchen wenden musst.