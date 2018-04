Der Audi RS 3 soll Audi-Kunden einen attraktiven Einstieg in die RS-Welt bieten. So jedenfalls formuliert man es bei der Audi Sport GmbH. Schon seit 2011 ist der RS 3 erfolgreich als sportliches Kompaktmodell auf dem Markt. Mit einem neuen Fünfzylinder-Motor soll sich der Audi RS 3 nun an der Spitze seiner Klasse profilieren. Ob ihm das gelingt, müssen andere entscheiden, fest steht allerdings, dass er als Limousine und Sportback die sportliche Speerspitze det Ingolstädter komplettiert. Nach der Weltpremiere der RS 3 Limousine auf der Paris Motor Show 2016 folgt auf dem Genfer Automobilsalon der RS 3 Sportback. Mit dem stärksten Serien-Fünfzylinder weltweit, herausragender Dynamik und geschärfter Optik soll er ein emotionales Fahrerlebnis bieten und Fans begeistern. Aber wieviel wissen die wirklich über den neuen Star am Audi-Himmel? Hier kann man seine Kentnisse über Audi RS 3 Limousine und Sportback auf die Probe stellen.

