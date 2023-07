Die Amazon Prime Days 2023 sind gestartet und auch Autofahrer:innen können profitieren – so auch bei elektronischen Parkuhren! Jetzt schnell die besten Schnäppchen sichern, bevor sie vergriffen sind. Wir zeigen die besten Deals!

Elektronische Parkuhren: Markenprodukte zu Spitzenpreisen

Alle Jahre wieder zündet Amazon im Sommer ein Deal-Feuerwerk zu den Prime Days. Und auch dieses Jahr macht der Versand-Riese keine Ausnahme und senkt am 11. und 12. Juli zum Amazon Prime Day 2023 wieder die Preise auf tausende von Produkten. Auch die beliebten elektronischen Parkuhren kosten heute und morgen so wenig wie noch nie. Mit dabei: Die Parkuhr von Park Lite mit offizieller Zulassung des Kraftfahrt-Bundesamtes. Am Prime Day spart man ganze 48 Prozent im Vergleich zum UVP und bekommt die die Parkuhr für nur 22 Euro. Der Clou: Sie stellt automatisch ab 20 Sekunden stillstand die Ankunftszeit ein. So bleiben teure Knöllchen auf Kundenparkplätzen ein Relikt der Vergangenheit.



Übrigens: Die Prime Day-Angebote sind exklusiv für Prime-Mitglieder reserviert. Noch kein Prime-Kunde? Dann hier schnell ein Abo abschließen – die ersten 30 Tage sind sogar gratis. Als Mitglied erhält man kostenfreien Premium-Versand und erhält Zugriff auf Millionen von Videos und Songs zum Streamen.

>> Hier alle Prime Day-Deals entdecken und sparen!

Ooono Parkuhr im Prime Day-Angebot

Nicht nur Park Lite bietet automatische Parkscheiben am Prime Day 2023 günstiger an. Auch andere namhafte Hersteller geben die kleinen Helferlein mit starken Rabatten an Kund:innen heraus. Darunter auch die elektronische Parkuhr von Ooono – auch bekannt für ihre Co-Driver Blitzerwarner. Bei der Parkuhr sparen Prime-Kund:innen fast ein Viertel und bekommen den begehrten Bestseller für nur 23 Euro.



Auch Needit bietet die Park Micro-Scheibe mit automatischer Einstellung der Ankunftszeit ist am 11. und 12. Juni günstiger zu haben: 16 Prozent lassen sich im Vergleich zum Normalpreis sparen. Damit kostet die elektronische Parkuhr nur noch 21 Euro. Natürlich hat auch diese Uhr eine Zulassung und ist somit legal im Fahrzeug nutzbar.



Amazon Prime Day: Klassische Parkuhr günstiger

Sie bevorzugen eine klassische Parkscheibe? Auch hier finden sich auf Amazon am Prime Day 2023 spannende Deals. Com-Four bietet die Parkscheiben im Doppelpack an. Prime-Mitglieder sparen immerhin 15 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Die Parkscheibe stellt sich zwar nicht automatisch ein, kommt dafür aber mit einem Profiltiefenmesser und einem Einkaufswagenchip. Außerdem lässt sich die Parkuhr selbst auch als Eiskratzer nutzen. Zudem kostet sie nur einen Bruchteil der elektronischen Helferlein.