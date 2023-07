Wer noch schnell vor dem Sommerurlaub eine günstige elektrische Kühlbox abstauben möchte hat jetzt die Chance: Amazon legt am Prime die Preise auf Eis. Die besten Kühlboxen-Deals im Überblick!

Die besten Prime Day-Deals für elektrische Kühlboxen

Auch in diesem Jahr dürfen sich Amazon-Kund:innen wieder über tausende Schnäppchen am Prime Day 2023 freuen – aber nur am 11. und 12. Juli! Schnell sein lohnt sich – viele Angebote sind nur begrenzt verfügbar.

Mit dabei sind auch Reise-Gadgets wie elektrische Kühlboxen fürs Auto. Besonders viel lässt sich bei der MQ40W-Kühlbox von Mobicool sparen. Die 39-Liter-Box hat Räder zum leichteren Transport und lässt sich via Zigarettenanzünder (12 Volt) oder Haushalts-Steckdose mit Strom versorgen. Am Prime Day halbiert Amazon den Preis auf nur 79 Euro.



Übrigens: Die Prime Day-Angebote sind exklusiv für Prime-Mitglieder reserviert. Noch kein Prime-Kunde? Dann hier schnell ein Abo abschließen – die ersten 30 Tage sind sogar gratis. Als Mitglied erhält man kostenfreien Premium-Versand und erhält Zugriff auf Millionen von Videos und Songs zum Streamen.

>> Hier alle Prime Day-Deals entdecken und sparen!

Kompressor-Kühlboxen am Prime Day

Auch große Hersteller bieten ihre Kompressor-Kühlboxen bis morgen Abend noch günstiger an. So ist etwa auch die Dometic CFX 40 Kompressor-Kühlbox mit 39 Litern Volumen für Prime-Mitglieder ganze 43 Prozent günstiger. Die Box lässt sich per 12 oder 24 Volt-Steckdose in Autos, Wohnmobilen oder Lkw betreiben oder auch an eine herkömmliche Steckdose anschließen. Per USB-Ausgang lassen sich an der Box zudem auch Smartphones und andere Kleingeräte aufladen.



Die Kompressor-Kühlbox von Mobicool ist am Prime Day ebenfalls stark im Preis gesenkt und kostet nur noch 236 Euro! Sie bietet 38 Liter Volumen und ist hoch genug für die aufrechte Kühlung von 1,5-Liter-Flaschen. Sie lässt sich mit 12- und 24-Volt-Bordnetzen und über 230-Volt-Anschlüsse betreiben.



Wer auf der Suche nach der 25-Liter-Kompressor-Kühlbox von Wolfbox ist, sollte jetzt zuschlagen. Denn auch hier wurde der Rotstift angesetzt. Der neue Preis für Prime-Abonnenten: 264 statt 330 Euro! Der Clou: Per Smartphone kann die Temperatur eingestellt und überwacht werden. Anschlüsse: 12/24 Volt Gleichstrom und 220/240 Volt Wechselstrom.



Weitere Prime Day-Deals bis 30 Liter

Natürlich sind auch die kleineren Elektro-Kühlboxen am Prime Day 2023 günstiger zu haben – darunter auch Markenprodukte. Die thermoelektrische 28-Liter-Kühlbox von AEG Automotive bekommen Autofahrer:innen mit Amazon Prime-Konto mit 34 Prozent Rabatt.



Und auch die Klarstein BeerBelly mit 29 Litern Volumen ist am Prime Day günstiger als sonst: 15 Euro sparen sich Prime-Mitglieder. Die Box lässt sich sowohl am Zigarettenanzünder als auch an einer Steckdose mit Strom versorgen. Und selbst fernab von Stromquellen kann man mit eine Powerbank per USB-Kabel für Kühlung sorgen.