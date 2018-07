Prime Day 2018 - Die besten Deals

Der Amazon Prime Day 2018 steht vor der Tür – natürlich auch 2018 für Autofans mit vielen Knaller-Angeboten. AUTO ZEITUNG sucht die besten heraus!

AUTO ZEITUNG nimmt am Prime Day teil – dem Shopping-Event des Jahres, bei dem zahlreiche Produkte aus dem Amazon-Sortiment zu vergünstigten Preisen angeboten werden. Die Auswahl auf dem Shopping-Portal ist dabei riesig – vom PS-Sticker für die Heckscheibe bis hin zu ganzen Motorenteilen bietet der US-Gigant nahezu alles. Wenn also Amazon am 16. Juli 2018 um 12 Uhr für 36 Stunden die besten Angebote des Jahres verspricht, sucht AUTO ZEITUNG für Autofans die besten Deals heraus. Hier kommen die coolsten Gadgets zum günstigsten Preis!