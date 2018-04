Die größtenteils manuelle Verdeckbedienung sieht komplizierter aus, also sie in Wirklichlkeit ist.

Wie bei den Porsche-Sportwagen üblich, sind an der Hinterachse breitere Reifen installiert als an der Vorderachse.

In Zahlen ausgedrückt: Von null auf 100 km/h katapultiert er den Zweisitzer in nur 4,3 Sekunden. Die 200-km/h-Mauer fällt bereits nach sagenhaften 13,9 Sekunden. Dabei schreit ...

Doch wie sieht die Sache in der Praxis aus? Sechs Fäuste für ein Halleluja: Der aus dem 911 Carrera S entliehene 3,8-Liter-Boxer weiß sich nachhaltig in Szene zu setzen und entwickelt einen gnadenlosen Punch in nahezu jedem beliebigen Drehzahlbereich.

Als gewichts- und leistungsoptimierte Spyder-Version erreicht der Porsche Boxster eine neue, schier ungeahnte Eskalationsstufe. Test des 375-PS-Sportlers.



Porsche Boxster Spyder: Kompromissloser Roadster im Test

Dabei schreit der 375 PS starke Sechszylinder seine Lebensfreude über die serienmäßige Sportabgasanlage zügellos ins Freie. Das puristische Gesamtkonzept des Spyder beinhaltet alternativlos ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Zwar stemmt sich die dazugehörige Kupplung etwas wehrhaft gegen das linke Fahrerbein, der feinfühlige Schleifpunkt und die extrem kurzen Schaltwege machen die Schaltarbeit dennoch zum reinen Vergnügen. Der stete Vorwärtsdrang ist indes nur ein Teil der Faszination Boxster Spyder. Fast noch beeindruckender ist die gebotene Querdynamik. Die Kombination aus konsequentem Leichtbau und Fahrwerkskomponenten vom sportlichen Überflieger 911 GT3 verfehlt ihre Wirkung nicht.





Die Agilität und Exaktheit, mit der das 1315-Kilogramm-Leichtgewicht zu Werke geht, begeistern auf ganzer Linie. Der Boxster Spyder durcheilt Kurven nicht einfach, er letiert sie förmlich. Mit der Präzision eines Skalpells setzt die überaus rückmeldungsfreudige Lenkung, die im Vergleich zu den Pendants der zahmeren Boxster-Varianten nochmals direkter ausgelegt ist, vom Fahrer eingeleitete Richtungswechsel um. Dank des enormen Grip-Niveaus baut der Zweisitzer fast schon absurd hohe Kurvengeschwindigkeiten auf. Dabei ist der Mittelmotorsportler gänzlich frei von Tücke. Kleinere Ausbruchsversuche des Hecks lassen sich auch bei deaktiviertem PSM (ESP) ohne Mühe parieren. Zur Kehrseite der Medaille: Mit einem Grundpreis von knapp 80.000 Euro ist der Spyder ein teures Vergnügen. Aber auch das steht bekanntlich in bester Tradition der Marke Porsche.

TECHNIK



Porsche Boxster Spyder

Motor 6-Zylinder-Boxer, 4-Vent., Direkteinspr. Hubraum 3800 cm3 Leistung 276 kW/375 PS bei 6700 /min Max. Drehmoment 420 Nm bei 4750 – 6000 /min Getriebe 6-Gang, manuell, dynamische Getriebelager Antrieb Hinterrad L/B/H 4414/1801/1262 mm Radstand 2475 mm Reifen v.: 235/35 ZR 20,

h.: 265/35 ZR 20

Pirelli P Zero N1 Leergewicht 1315/335 kg Kofferraum v./h. 150/130 l Beschleunigung 0-100 km/h in 4,3 s Höchstgeschwindigkeit1 290 km/h Bremsweg 100 - 0 km/h kalt/warm 32,2/31,7 m Verbrauch 11,1 l SP/100 km EU-Verbrauch1 9,9 l SP/100 km CO 2 -Ausstoß1 230 g/km Grundpreis 79.945 Euro

Unser Fazit Roh, ungefiltert, ekstatisch – der Boxster Spyder begeistert auf ganzer Linie. Das betont puristische Gesamtkonzept in Kombination mit dem kraftstrotzenden 3,8-Liter-Boxer fasziniert sportliche Fahrernaturen nachhaltig. Deshalb ist der Spyder für sie derzeit der wohl beste offene Porsche. Ein Charakterdarsteller, der sich bald zum gesuchten Sammlerstück entwickeln dürfte – Wertzuwachs inklusive.

Werksangabe