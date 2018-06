Porsche hat eine Kooperation mit dem kroatischen Technologie- und Sportwagenhersteller Rimac bekannt gegeben. In Zukunft will man gemeinsam die Stuttgarter Elektroauto-Pläne​ nach vorne bringen.

Porsche kooperiert für den Ausbau seiner Elektroauto-Pläne mit der kroatischen Technologie- und Sportwagenfirma Rimac. Wie Porsche am Mittwoch mitteilte, hat man zehn Prozent des Unternehmens übernommen und strebt nun eine Entwicklungspartnerschaft an. Rimac Automobili aus dem Großraum Zagreb entwickelt den Angaben zufolge Antriebe und Batteriesysteme für Elektroautos, produziert komplette Elektro-Sportwagen und über eine Tochterfirma auch E-Bikes. Der stellvertretende Porschevorstandsvorsitzende Lutz Meschke erklärte, dass Rimac "seine Kompetenz im Bereich Elektromobilität eindrucksvoll bewiesen“ habe. Man halte die Ideen und Ansätze des jungen Unternehmens für vielversprechend. Auf dem Genfer Autosalon im März stellte Rimac bereits seinen zweisitzigen "C Two" vor. Laut Hersteller erreicht das leistungsstarke E-Mobil eine Spitzengeschwindigkeit von 412 Stundenkilometern und verfügt über 1.915 PS. Porsche will 2019 sein erstes rein elektrisches Auto names Taycan auf den Markt bringen und vom Know-How der Kroaten profitieren. Weitere Modelle sollen folgen. Rimac selbst strebt wohl eine Stärkung der eigenen Position im Markt an.

