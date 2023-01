... Profi am Werk ist, sieht man dem Porsche GT Vision 906/917 ohne Frage an. Die Illustration ist optisch als Homage an die Le-Mans-Porsche aus dem Weissacher Entwicklungszentrum zu verstehen.

Diese Lücke wird jetzt von Imandze gefüllt – zwar nicht für "Gran Turismo", sondern just for fun, aber das macht in diesem Fall ja nichts.

Manche Autos haben das Pech, nie in der Realität Gestalt anzunehmen. So ergeht es auch diesem Porsche GT Vision 906/917, welcher lediglich als ...

Die Illustration eines Porsche GT Vision 906/917 stellt ein atemberaubendes Konzept dar, das wohl nie das Licht der Welt erblicken wird. Die Grafik stammt von Designer Alexander Imnadze, der bereits bei Ford und Alfa Romeo Lorbeeren sammeln konnte.

Manche Autos haben das Pech, nie in der Realität Gestalt anzunehmen. So ergeht es auch diesem Porsche GT Vision 906/917, der lediglich als digitale Illustration existiert. Der renommierte Designer Alexander Imnadze steckt hinter der Grafik, die allerdings alles andere als offiziell sein dürfte. Wir erinnern uns: Als die Entwickler des Rennspiels "Gran Turismo" verschiedene Entwickler einluden, aufregende Fantasie-Racer für das Racing-Game zu entwerfen, weigerte sich Porsche aus Lizenz-Gründen ein Konzept beizusteuern. Diese Lücke wird jetzt von Imandze gefüllt – zwar nicht für "Gran Turismo", sondern just for fun, aber das macht in diesem Fall ja nichts.



Unbekannte Supersportwagen im Video:

Porsche GT Vision 906/917 als Illustration

Alexander Imnadze ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern konnte sein Talent schon bei prominenten Herstellern wie Alfa Romeo, Bertone und Ford unter Beweis stellen. Dass hier ein Profi am Werk ist, sieht man dem Porsche GT Vision 906/917 ohne Frage an. Die Illustration ist optisch als Homage an die Le-Mans-Porsche aus dem Weissacher Entwicklungszentrum zu verstehen. So kombiniert das Design sowohl futuristische Elemente, die gut in einem Gran Turismo Platz gefunden hätten, als auch Teile, die an den siegreichen Porsche 919 Hybrid erinnern, der sowohl das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und auch die FIA World Endurance Championship gewinnen konnte.

Mehr zum Thema: Illustration BMW Z5 Coupé