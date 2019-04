Porsche 918 Spyder Weissach: Video

Von 0 auf 100 km/h in 2,6 Sekunden, 0 auf 200 km/h in 7,2 Sekunden und eine Topgeschwindigkeit von 345 km/h: Der neue Hybrid-Supersportler Porsche 918 Spyder ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit! Wer es in Sachen Fahrdaten noch ein wenig rasanter mag, kann zum "Weissach"-Paket greifen, benannt nach dem Standort des Porsche-Entwicklungszentrums.

Hier speckt der Flachmann gegenüber dem Serienmodell um 41 Kilogramm ab, was durch den Einsatz von Magnesium (Felgen), Keramik (Radlager) und Titan anstelle von Stahl (Bremsen) erreicht wird. Zudem ersetzt Carbon Aluminium-Komponenten an der Außenhülle sowie im Innenraum. Als Ergebnis der Gewichtsreduktion führt Porsche eine verbesserte Beschleunigung an, während die Höchstgeschwindigkeit gleich bleibt. Weiterer Bestandteil des 71.400 Euro teuren Weissach-Pakets ist auf Wunsch auch eine Lackierung, welche an legendäre Rennwagen der markeneigenen Motorsport-Historie erinnert. Wie das ganze aussieht, verraten uns die Zuffenhausener in einem Clip...

Porsche 918 Spyder Weissach im Video