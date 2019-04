Pontiac GTO 2014: Tuning von Trans Am Depot

US-Tuner Trans Am Depot lässt die Herzen von Muscle-Car-Fans höher schlagen. Das Unternehmen mit der Schwäche für die stillgelegte Marke Pontiac veröffentlicht ein Video und stellt seine Interpretation einer Neuauflage des Pontiac GTO für 2014 vor. In dem Clip wird für "Recht und Ordnung" gesorgt indem das galante US-Car, ursprünglich ein Chevrolet Camaro, einen Hochleistungs-Ford Mustang GT500 zum Drag-Racing-Duell herausfordert...

Kopf an Kopf starten die Ikonen amerikanischer Automobilkultur den Wettstreit und es kommt zu einem spannungsgeladenen Finish. In Sachen Antrieb ist Trans Am Depot Camaro 2013: Firebird Trans Am Depot Camaro 2013: Firebird zu entnehmen, dass der GTO ein Leistungsvermögen von 614 PS haben und vermutlich von dem 6,2-Liter-V8 des Camaro angetrieben wird.