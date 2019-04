Das DVD-Navi steht für 1.800 Euro in der Liste, ist allerdings nur in der teuren Luxe-Varianten verfügbar

Bei unseren westlichen Nachbarn haben praktische Familienautos Tradition. Welcher Kompaktvan aus Frankreich bietet mehr?



Praktische Familienautos haben sie ja immer schon gut gekonnt, die Franzosen: simpel und durchdacht wie beim R4, unerreicht elegant wie bei der Citroën DS Break oder einfach nur groß und fast unzerstörbar wie beim Peugeot 504. In diese Tradition passen Renault Scénic und neuerdings Peugeot 3008, beide raumfüllende Varianten erfolgreicher Kompaktwagen. Und da man nicht nur in Frankreich in dieser Klasse gern zum Selbstzünder greift, treten 3008 und Scénic mit Dieseltriebwerken mit 150 und 130 PS zu diesem Vergleich an. Eine letzte Bemerkung, bevor Punkte verteilt werden: Mit Preisen von 28.100 Euro (Peugeot) und 23.900 Euro (Renault) sind die französischen Kompakten selbstbewusst eingestuft. Vor wenigen Jahren noch waren das jeweils mehr als 150.000 französische Francs. Schauen wir mal, ob die beiden diese Summen wirklich wert sind.

Karosserie

Als Crossover, so sagt Peugeot, verbinde der 3008 die Vorteile von SUV, Van und Limousine. Nun gut. Im direkten Vergleich mit dem Klassenprimus Scénic fällt vor allem auf, dass der Newcomer aus Sochaux weniger Platz und weniger Variabilität bietet. Denn anders als der Renault hat der pummelige Peugeot keine Einzelsitze, sondern nur eine asymmetrisch teilbare Bank im Fond. Diese lässt sich zwar zu einer ebenen Ladefläche zusammenklappen, doch ausbauen oder einzeln wegklappen, das geht nicht. Peugeot-typisch ist auch die zweigeteilte Heckklappe, die ebenfalls nicht jeder mag.

Die ausgeprägteren Van-Talente hat also der Renault. Er lässt sich bei Bedarf in einen kleinen Lieferwagen verwandeln, das Aus- und wieder Einbauen der Sitze erfordert kein großes handwerkliches Geschick. Da der Scénic zudem mehr Bewegungsfreiheit auf allen Plätzen und die bessere Verarbeitungsqualität vorweisen kann, gewinnt er die Karosseriewertung deutlich vor dem Peugeot, dem hier seine Crossover-Attitüde nicht zum Vorteil gereicht. Was uns sonst noch aufgefallen ist: Die eigentümliche Ausstattungspolitik der französischen Hersteller treibt auch bei diesen beiden Familienautos seltsame Blüten. So ist etwa der 3008 mit dem 150-PS-Diesel nur ab der teuren Premium-Ausführung zu haben. Die jedoch beinhaltet neben allerlei Nützlichem auch das bestenfalls unnötige Glas-Panoramadach. Und im Fall des Scénic ist das DVD-Navi nur in Verbindung mit der teuren Luxe-Ausstattung bestellbar.

Karosserie Max. Punkte Renault Scénic dCi 130 FAP Peugeot 3008 HDi FAP 150 Raumangebot vorn 100 75 70 Raumangebot hinten 100 74 66 Übersichtlichkeit 70 44 43 Bedienung/ Funktion 100 82 85 Kofferraumvolumen 100 51 44 Variabilität 100 70 48 Zuladung/ Anhängelast 80 29 36 Sicherheit 150 84 86 Qualität/ Verarbeitung 200 176 172 Kapitelbewertung 1000 685 650

Fahrkomfort

Nein, wir beschweren uns nicht schon wieder darüber, dass auch diese beiden Kompakten keine Sänften im altfranzösischen Stil sind. Beide federn recht ordentlich, wobei sich der Scénic etwas verbindlicher zeigt. Doch beide rollen mit ihren jeweils serienmäßigen 17-Zöllern ziemlich kernig ab. Die maximale Zuladung verkraften die Rivalen ebenfalls recht ungerührt, sie neigen dann allerdings zu kräftigeren Karosseriebewegungen.

Ansonsten kann man sich an Bord dieser Vans auch auf längeren Touren wohlfühlen. Allenfalls gibt es Beschwerden von den Passagieren auf den hinteren Plätzen: im Renault wegen der knapp bemessenen Sitzmöbel, im Peugeot wegen der mangelnden Kopffreiheit und den kleinen Fensterflächen. Da die beiden Dieseltriebwerke zudem noch sehr leise zu Werke gehen, taugen 3008 und Scénic zu mehr als nur zum Kindergarten-Shuttle.

Fahrkomfort Max. Punkte Renault Scénic dCi 130 FAP Peugeot 3008 HDi FAP 150 Sitzkomfort vorn 150 108 108 Sitzkomfort hinten 100 75 70 Ergonomie 150 130 132 Innengeräusche 50 32 37 Geräuscheindruck 100 65 65 Klimatisierung 50 35 34 Federung leer 200 135 132 Federung beladen 200 128 126 Kapitelbewertung 1000 708 704

Motor und Getriebe

Die Ansprüche an die Antriebe von Familienvans halten sich in Grenzen: Sparsam sollen sie sein, angemessen kräftig und ansonsten nicht auffallen. Bei Vergleichstests liegt die Messlatte höher, dennoch schlagen sich die Selbstzünder bravourös. Mit Testverbräuchen von knapp über sieben Litern liegen die beiden Motoren im klassenüblichen Rahmen. Dass sich der Renault-Motor am Ende behauptet, liegt neben seinem niedrigeren Spritkonsum an den besseren Elastizitätswerten und der passenderen Getriebeabstufung.

Motor und Getriebe Max. Punkte Renault Scénic dCi 130 FAP Peugeot 3008 HDi FAP 150 Beschleunigung 150 99 106 Elastizität 100 78 76 Höchstgeschwindigkeit 150 49 49 Getriebeabstufung 100 84 81 Kraftentfaltung 50 38 35 Laufkultur 100 71 71 Verbrauch 325 247 243 Reichweite 25 16 16 Kapitelbewertung 1000 682 677

Fahrdynamik

Auch besondere dynamische Qualitäten werden die wenigsten von ihren Vans fordern. Mit nicht abschaltbaren ESP-Systemen und wenig mitteilsamen Lenkungen ausgestattet, umrunden 3008 und Scénic brav Handling- und Slalomkurs – mit dem etwas besseren Ergebnis im Slalom für den Renault: Seinen Leistungsvorsprung kann der Peugeot nur auf der Handlingstrecke in schnellere Zeiten umsetzen.

Auf durchweg hohem Niveau ist die Fahrsicherheit, wobei der 3008 die etwas stärkere Neigung zu Lastwechselreaktionen zeigt. Beide lassen sich jedoch fast nur mutwillig aus der Ruhe bringen. Die zupackenderen Bremsen festigen den Kapitelsieg des Scénic.

Fahrdynamik Max. Punkte Renault Scénic dCi 130 FAP Peugeot 3008 HDi FAP 150 Handling 150 56 58 Slalom 100 66 52 Lenkung 100 73 71 Geradeauslauf 50 37 35 Bremsdosierung 30 17 17 Bremsweg kalt 150 74 69 Bremsweg warm 150 87 71 Traktion 100 38 35 Fahrsicherheit 150 134 131 Wendekreis 20 11 6 Kapitelbewertung 1000 593 545

Umwelt und Kosten

Fast Gleichstand würde auch in der bei dieser Fahrzeugklasse nicht unwichtigen Kostenwertung herrschen – wenn der 3008 nicht über 4000 Euro teurer wäre als der Scénic. Beim Wertverlust hat der Renault-Käufer ebenfalls Vorteile. So gewinnt der preiswertere Scénic auch dieses letzte Kapitel.

Kosten/Umwelt Max. Punkte Renault Scénic dCi 130 FAP Peugeot 3008 HDi FAP 150 Bewerteter Preis 675 226 195 Wertverlust 50 32 28 Ausstattung 25 20 20 Multimedia 50 Garantie/Gewährleistung 50 27 28 Werkstattkosten 20 13 13 Steuer 10 8 8 Versicherung 40 33 33 Kraftstoff 55 41 40 Emissionswerte 25 85 85 Kapitelbewertung 1000 485 450

Fazit

Der Renault Scénic ist nicht umsonst ein Bestseller in dieser Klasse. Er gefällt durchweg besser als der Peu-geot. Platzangebot, Variabilität, Bremsen und nicht zuletzt der Preis – fast alles spricht für den Renault. Der Peugeot 3008 ist kein schlechtes Auto, aber als Crossover kein besonders praktischer Van. In puncto Nutzwert bietet er kaum mehr als ein normaler Kombi. Größter Pluspunkt: sein kultivierter Antrieb.

