Eckdaten Bauzeitraum ab 2017 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4897/2093/1455 Leergewicht 1338 kg Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benziner/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 25.940 Euro

Wenige Monate nach Marktstart des Opel Insignia Grand Sport (2017) reichen die Rüsselsheimer die Topausstattung Ultimate Exclusive nach. Der Basispreis des Opel-Flaggschiff, das auch im Euro-NCAP-Crashtest überzeugt, startet bei 25.940 Euro.

Seit dem Sommer 2017 steht der Opel Insignia Grand Sport zu Preisen ab 25.940 Euro bei den Händlern. Neben den Ausstattungslinien Selection, Edition, Dynamic, Innovation und Exclusive steht seit Januar 2018 auch die Variante Ultimate Exclusive zum Preis ab 39.990 Euro zur Auswahl. Besonderes Merkmal der Topausstattung ist die individuelle Lackierung nach Wunsch des Kunden, aber auch viele andere luxuriöse Annehmlichkeiten finden sich an Bord wieder: etwa die Lederausstattung, die AGR-zertifizierten Ergonomiesitze mit Sitzheizung, das Bose-Soundsystem und sicherheitsrelevante Funktionen wie das das LED-Matrix-Licht, der adaptive Tempomat mit automatischer Gefahrenbremsung, der Verkehrsschild-Assistent oder das Head-Up-Display. Nicht nur wegen der neuen Ausstattungslinie zeigt die neue Mittelklasse-Limousine, dass Opel hat keinen Grund, sich zu verstecken. Neben dem attraktiven Auftritt sind auch die technischen Eckpunkte vielversprechend. Obendrein ist der Opel Insignia Grand Sport (2017) bis zu 175 Kilogramm leichter als der Vorgänger.

Opel Insignia (2017) im Crashtest (Video):

Preis: Opel Insignia Grand Sport (2017) ab 25.940 Euro

Dass der Opel Insignia Grand Sport (2017) so leicht aussieht wie er ist, verdankt er auch seinen deutlich verbesserten Proportionen. Obwohl die Gesamtlänge mit knapp 4,90 Meter praktisch unverändert geblieben ist, wurde der Radstand um 92 Millimeter verlängert – kürzere Überhänge an Front und Heck sind die logische Folge. Noch wichtiger sind die Auswirkungen auf den Innenraum, denn dieser wird der um 29 Millimeter niedrigeren Dachlinie zum Trotz spürbar geräumiger: Vor allem im Fond konnten Knie-, Schulter- und Kopffreiheit gesteigert werden, auch das Kofferraum-Volumen des Opel Insgnia Grand Sport (2017) fällt mit 490 bis 1450 Liter stattlich aus. In der ersten Reihe darf sich der Fahrer über eine drei Zentimeter tiefere Sitzposition und ein konsequent auf ihn fokussiertes Cockpit freuen. Wichtige Informationen werden per Head-Up-Display direkt in das Blickfeld des Fahrers projeziert, eine 360-Grad-Kamera erleichtert die Orientierung beim Parken, ein aktiver Spurhalte-Assistent greift bei ungeplantem Verlassen der Fahrspur automatisch ein und eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Notbrems-Funktion regelt den Abstand zum Vordermann.

Neuheiten Opel Insignia Sports Tourer (2017): Preis & Motoren Opel Insignia Kombi mit 210-PS-Diesel

Insignia Grand Sport als Ultimate Exclusive

Auf der Höhe der Zeit befindet sich auch die Antriebstechnik des Opel Insignia Grand Sport (2017), deren Leistungsspanne von 110 bis 260 PS reicht. Die aufgeladenen Motoren werden auf Wunsch mit einer Achtgang-Automatik kombiniert, auch ein Allradantrieb mit Torque-Vectoring an den Hinterrädern ist erhältlich. Bei den Benzinern wird der 1,4 Liter große Turbo-Vierzylinder den Einstieg darstellen, auf Seiten der Selbstzünder kommt ein neuer 1,6-Liter-Diesel zum Einsatz. Zur IAA 2017 wurde die Motorenpalette außerdem um einen weiteren Diesel erweitert, der als Top-Variante des Selbstzünders mit sequentieller Biturbo-Aufladung auf 210 PS und üppige 480 Newtonmeter maximales Drehmoment kommt. Neben einer um 11 Millimeter breiteren Spur und dem deutlich niedrigeren Gewicht sprechen auch die Fünflenker-Hinterachse und das adaptive FlexRide-Fahrwerk für die von Opel versprochene Dynamik. Und damit sich die gesteigerte Dynamik auch bei Dunkelheit erleben lässt, sorgt das IntelliLux genannte LED-Matrix-Licht auch in anspruchsvollen Situationen für eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn. Ein verbessertes Infotainment-System mit großem Touchscreen, intuitivem Bedienkonzept, Apple CarPlay- und Android Auto-Unterstützung sowie WLAN-Hotspot rundet das stimmige Gesamtbild ab.

Fahrbericht Neuer Opel Insignia (2017): Erste Testfahrt Mit dem Insignia kommt Opel groß raus

Opel Insignia (2017) im Euro-NCAP-Crashtest

Mit fünf Sternen konnte der Opel Insignia Grand Sport (2017) außerdem die Bestwertung des Euro NCAP einstreichen und so die die Wirksamkeit seines integralen Sicherheitskonzepts bestätigen. Die fünf erreichten Sterne gelten dabei sowohl für den Insignia Grand Sport als auch für den Insignia Sports Tourer. Unter anderem wurde der Schutz erwachsener Insassen überprüft, wie auch die Kategorien Kinder- und Fußgängerschutz sowie die Sicherheitsassistenten an Bord. Das Crashtest-Verhalten werde laut Euro NCAP maßgeblich von zwei Systemen beeinflusst: Zum einen von der neu entwickelten aktiven Motorhaube, die sich bei einem Zusammenstoß in Millisekunden anhebt, um den Abstand des Unfallgegners zum Motorblock zu vergrößern und dadurch den Fußgängerschutz zu verbessern. Laut Euro NCAP wirke sie "zuverlässig bei Fußgängern unterschiedlicher Statur und bei verschiedenen Geschwindigkeiten". Zum anderen habe die optimierte Automatische Gefahrenbremsung, die sowohl auf Fußgänger als auch auf andere Fahrzeuge reagiert, "gut funktioniert" und konnte bei Autobahngeschwindigkeiten überzeugen, indem sie "Unfälle vermeidet oder deren Auswirkungen abmildert".

Preisliste: Opel Insignia Grand Sport (2017)

Opel Insignia Grand Sport (2017) Preis 1.5 Direct Injection Turbo (140 PS) ab 25.940 Euro 1.5 Ecotec Direct Injection Turbo (140 PS) ab 26.190 Euro 1.5 Direct Injection Turbo (165 PS) ab 29.695 Euro 2.0 Direct Injection Turbo (260 PS) ab 41.500 Euro 1.6 Ecotec Diesel (110 PS) ab 27.625 Euro 1.6 Diesel (136 PS) ab 28.375 Euro

Opel Insignia Grand Sport / Motoren 1.5 DI Turbo 1.5 DI Turbo Zylinder/Ventile 4/4, Turbo 4/4, Turbo Hubraum 1490 ccm 1490 ccm Leistung 140 PS 165 PS Maximales Drehmoment 250 Nm 250 Nm 0-100 km/h 9,9 s 8,9 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 222 km/h Verbrauch in l/100 km

(innerorts/außerorts/kombiniert) 7,5 / 4,9 / 5,9 7,3 / 5,2 / 6,0 CO₂-Emissionen in g/km kombiniert 133 136 Preis 25.940 Euro 29.695 Euro

Opel Insignia Grand Sport / Motoren 2.0 DI Turbo 1.6 ECOTEC Diesel Zylinder/Ventile 4/4, Turbo 4/4, Turbo Hubraum 1998 ccm 1598 ccm Leistung 260 PS 110 PS Maximales Drehmoment 400 Nm 300 Nm 0-100 km/h 7,3 s 11,6 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 205 km/h Verbrauch in l/100 km(innerorts/außerorts/kombiniert) 11,2 / 7,1 / 8,6 4,6 / 3,6 / 4,0 CO₂-Emissionen in g/km kombiniert 197 105 Preis 41.500 Euro 27.625 Euro