Sport Utility Vehicles liegen nach wie vor im Trend. Gebraucht sind vor allem die Kompakten günstig zu haben. Fünf Empfehlungen.

Opel Mokka: Modernes Lichtsystem inklusive

für 11.650 €, Baujahr 2012, 66.200 km

Kompakt, genug Platz, hohe Sitzposition – so lieben es SUV-Käufer. Den Opel aus zunächst koreanischer Fertigung gibt es seit 2012, und er ist als Gebrauchter beliebt. Seine technische Basis teilt er sich unter anderem mit dem Meriva und dem Chevrolet Trax. Den Mokka gibt es mit Zwei- sowie Allradantrieb, wobei die Modelle mit Vorderrad-antrieb sparsamer und aus zweiter Hand wesentlich häufiger zu finden sind. Doch wer öfter unwegsames Terrain bezwingen muss, ist mit dem Mokka 4x4 gut beraten – die Hinterachse schaltet sich hier im Bedarfsfall automatisch zu. Neben dem empfehlenswerten 1,6-Liter-Benziner mit 115 PS nahm Opel zum Modellstart 2012 auch den 1.4 Turbo ecoFLEX mit 140 PS ins Programm. Dieselmodelle mit 130 und 136 PS folgten erst 2014 und sind gebraucht noch deutlich teurer. Das Fahrverhalten des Opel gilt als sicher, zudem gefällt er im Stadtverkehr durch seine große Wendigkeit, eine gute Lenkkraft-Rückmeldung und kräftig zupackende Bremsen. Beim Interieur weisen die billigen Kunststoffe und einfachen Polster der preiswerteren Ausstattungsversionen viele unschöne Gebrauchsspuren auf. Dafür ging der Mokka von Anfang an mit umfangreicher Serienausstattung an den Start, etwa Klimaanlage, Tempomat, Infotainment.

Opel Mokka Positiv Kompakt, wendig, gute Sitzposition, modernes Lichtsystem serienmäßig Negativ Häufige Ausfälle der Fahrzeugelektrik, nur kleiner Kofferraum, mäßige Rundumsicht

Der Opel Mokka Video:

Peugeot 2008 mit umfangreicher Serienausstattung

für 9300 €, Baujahr 2013, 47.000 km

Das französische Crossover-Modell erfüllt in puncto Optik die Wünsche vieler SUV-Käufer. Es ist allerdings nur mit Vorderradantrieb zu haben. Das Einstiegsmodell wird von einem Dreizylinder-Benziner mit 82 PS angetrieben. Seine manuelle, wenig exakte Fünfgang-Schaltung gehört nicht gerade zu den Stärken des günstigen Franzosen. Dafür gehen Laufkultur und Klangbild des Dreizylinders in Ordnung. Das Fahrverhalten ist auf Sicherheit getrimmt, und der Peugeot bleibt stets gut beherrschbar. Zwar ist die Lenkung erfreulich präzise, das sehr kleine Lenkrad selbst aber gewöhnungsbedürftig. Zumal sich eine optimale Höhen- und Tiefeneinstellung nur schwer finden lässt. Zudem schränken die breiten C-Säulen die Rundumsicht ein, und die Sitze könnten komfortabler sein. Das Platzangebot geht dafür in Ordnung, auch im variable nutzbaren Laderaum.

Peugeot 2008 Positiv Geringe Unterhaltskosten, umfangreiche Serienausstattung, niedrige Ladekante Negativ Unpräzise Schaltung, kleines Lenkrad, eingeschränkte Rundumsicht, kein Allradantrieb

Renault Captur: Zuverlässig und geringe Kosten

für 9500 €, Baujahr 2013, 54.200 km

Seit 2013 schickt Renault mit dem Captur ein eigenes City-SUV ins Rennen – mit großem Erfolg. Und so ist auch das Angebot bei den Gebrauchtwagenhändlern inzwischen groß. Dank des hohen Dachs steigt man in den Fünftürer bequem ein und genießt eine angenehm aufrechte, etwas höhere Sitzposition. Wegen der kompakten Außenabmessungen eignet sich der Captur auch hervorragend als wendiges Stadtfahrzeug. Für den Offroad-Einsatz dagegen weniger, denn einen Allradantrieb gibt es nicht. Das gut abgestimmte Fahrverhalten gefällt, die Federung ist eher komfortabel abgestimmt. Für Alltagsaufgaben in der City reicht der 90 PS starke Turbo-Dreizylinder völlig aus. Wer auch längere Strecken entspannt zurücklegen will, sollte sich für den 1,2-Liter-Vierzylinder mit 118/120 PS oder einen der beiden Diesel (90, 110 PS) entscheiden.

Renault Captur Positiv Zuverlässiges City-SUV, gutes Platzangebot vorn, hohe Sitzposition, geringe Kosten Negativ eingeschränkte Rundumsicht, fummelige Multimedia-Bedienung, teilweise billige Kunststoffe

Skoda Yeti mit extrem variablem Innenraum

für 9500 €, Baujahr 2011, 78.200 km

Der tschechische Bestseller mit solider VW-Technik ist auch gebraucht begehrt. Entsprechend hoch werden gut erhaltene Yeti gehandelt. Hier lohnt es sich, ein Exemplar mit höherer Ausstattungslinie und vielen Extras zu wählen, denn der Aufpreis dafür ist im Vergleich gering. Beim Interieur punktet der Skoda mit drei Einzelsitzen im Fond. Zudem bietet er viel Platz im Innenraum und gefällt mit gutem Fahrkomfort. Den Skoda gibt es mit Vorderrad- und in Kombination mit stärkeren Motorisierungen auch mit Allradantrieb.

Skoda Yeti Positiv Viel Platz im extrem variablen Innenraum, guter Federungskomfort, leichtgängige Schaltung Negativ Laute Abrollgeräusche bei Autobahntempo, schwache Einstiegsmotoren

Suzuki SX4: Sicheres Fahrverhalten und gute Sitze

für 7950 €, Baujahr 2012, 59.000 km

Das Kompakt-SUV von Suzuki wird mit Vorder- und Allradantrieb (gebraucht ohne Aufpreis) angeboten. Der SX4 aus zweiter Hand ist meist günstig zu haben, und die Offroad-Tauglichkeit der 4x4-Version für ein Fahrzeug dieser Klasse beachtlich. Die Fahrleistungen sind dagegen eher mäßig. In puncto Fahrverhalten gibt sich der Japaner dafür agil und sicher. Doch die Benziner fühlen sich hier recht schlapp an. Beladen und auf der Überholspur ist man mit einem Diesel deutlich flotter unterwegs.

Suzuki SX4 Positiv Sicheres Fahrverhalten, geräumiger Innenraum, gute Sitze, einfache Bedienung Negativ Kleines Gepäckabteil, recht hohe Ladekante, unkultivierte Benziner, billige Materialanmutung

Technische Daten Opel Mokka Peugeot 2008 Motor 4-Zylinder 3-Zylinder Hubraum 1598 ccm 1199 ccm Leistung 115 PS 98 PS Getriebe 5-Gang, manuell 5-Gang, manuell Antrieb Vorderrad Vorderrad 0-100 km/h 12,5 s 13,5 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h 169 km/h Kofferraumvolumen 362-1372 l 360-1194 l Leergewicht 1260 kg 1210 kg L/B/H in mm 4278/1777/1658 4159/1739/1556 Baujahr 2012 2013 Durchschnittl. Laufleistung 66.200 km 47.000 km Preis 11.650 Euro 9300 Euro Ehemaliger Neupreis 18.990 Euro 14.700 Euro

Technische Daten Renault Captur Skoda Yeti Motor 3-Zylinder 4-Zylinder Hubraum 898 ccm 1197 ccm Leistung 90 PS 105 PS Getriebe 5-Gang, manuell 6-Gang, manuell Antrieb Vorderrad Vorderrad 0-100 km/h 13,0 s 11,8 s Höchstgeschwindigkeit 171 km/h 175 km/h Kofferraumvolumen 377-1235 l 405-1580 l Leergewicht 1181 kg 1345 kg L/B/H in mm 4122/1778/1566 4223/1793/1691 Baujahr 2013 2011 Durchschnittl. Laufleistung 54.200 km 78.200 km Preis 9500 Euro 9500 Euro Ehemaliger Neupreis 15.390 Euro 19.000 Euro