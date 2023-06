Blitzer und Autofahren sind nahezu nicht voneinander zu trennen. Der Ooono Blitzerwarner soll beim Autofahren per Signalton auf Radarfallen und mehr hinweisen.

Wer Auto fährt, kennt mit großer Sicherheit auch die nervige Situation, wenn plötzlich ein grelles Licht aufleuchtet und man zur Kasse gebeten wird. Blitzer, egal ob mobil oder fest installiert, bestrafen Tempoüberschreitungen – natürlich vollkommen zurecht – mit kompromissloser Härte. Der Ooono Co-Driver No. 1 warnt vor Blitzern im gesamten Bundesgebiet und sorgt nebenbei dafür, dass man sich stets an die Geschwindigkeitsvorgaben hält.

Ooono Co-Driver No. 1 – was der Blitzerwarner kann

Nie wieder komplizierte Verkehrs-Apps abonnieren oder vom Smartphone während der Fahrt abgelenkt werden. Dies alles verspricht der Ooono Co-Driver No. 1, der im Straßenverkehr vor Gefahrenstellen und Radarfallen warnt.

So funktioniert der Blitzerwarner

Das nur 44 Millimeter große Hilfsgerät kann dank des Magneten auf der Rückseite ganz bequem und schnell am Armaturenbrett angebracht werden. Und so geht's: Die Ooono-App herunterladen, warten, bis sich das Smartphone mit dem Blitzerwarner gekoppelt hat und losfahren. Wenn der Ooono Co-Driver No. 1 eine Auffälligkeit im Verkehr registriert hat, ertönt ein Piepton. Im Grunde ist dies alles, was man wissen muss.

Wenn man die Community von Ooono auf einen Blitzer oder eine andere Gefahrenstelle aufmerksam machen möchte, kann dies per Tastendruck in Sekundenschnelle erledigt werden: Dafür muss man lediglich einmal tippen, um einen nicht registrierten Blitzer zu melden, beziehungsweise zweimal, damit andere Nutzer:innen auf Gefahrenstellen, Unfälle oder ähnliches hingewiesen werden.

Ooono Co-Driver No. 1 kaufen

Das Produkt kann gleich bei mehreren Händlern gekauft werden. Bei Saturn ist der Ooono Co-Driver No. 1 aktuell für 49 Euro zu haben.



Auch bei Amazon ist der Blitzerwarner oft reduziert und zeitweise für 44 Euro auf Lager. Hier hat man mit etwas Glück die Option, ein 2er-Pack für 144 Euro oder ein 3er-Pack für 179 Euro zu erwerben. Aktuell schwankt der Bestand und der Preis jedoch stark. Ein häufiges Checken des Bestands und der Angebote lohnt sich also, wenn man etwas Geld sparen möchte.

Bei Otto gibt es das 2er Pack des Ooono Blitzerwarners ebenfalls. Hier zahlst du 97 Euro.

Zusätzliche Produkte von Ooono: Halterung & Parkscheibe

Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, sich eine alternative Halterung zuzulegen. Die magnetische Smartphone-Halterung kostet bei Saturn 9 Euro.



Weiterhin vertreibt Ooono auch eine elektronische Parkscheibe, die sich automatisch und ganz ohne Smartphone oder App einstellt. Der TÜV-zertifizierte Artikel, der an der Windschutzscheibe angebracht wird, kostet bei Saturn 29 Euro.



Beim Versandriesen Amazon bezahlt man für die Parkscheibe übrigens den gleichen Preis.

Die rechtliche Situation zu Blitzerwarnern

Radarwarngeräte dürfen von Autofahrer:innen legal gekauft und besessen, nicht jedoch während der Fahrt benutzt werden. Laut Paragraph 23 Absatz 1c Straßenverkehrsordnung (StVO) darf ein Fahrzeugführer kein technisches Gerät betreiben oder betriebsbereit mitführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören.

