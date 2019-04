Ford Mustang Shelby GT500: Schnell durch die Hölle

Sie gilt als härteste Rennstrecke der Welt und ist auf der ganzen Welt bekannt: Die Nüburgring Nordschleife. Die dort ermittelten Rundenzeiten sind im Internet-Zeitalter der weltweit anerkannte Maßstab für die fahrdynamischen Talente eines Autos und werden sowohl von asiatischen als auch amerikanischen Autobauern zum Untermauern der Fahrzeug-Eigenschaften genutzt.

Onboard-Video: Ford Mustang Shelby GT500 am Nürburgring

Das jüngste Beispiel dieser Art von Machtdemonstration stammt von Ford und wird auch gleich mit einem Onboard-Video untermauert. Zu sehen ist der neue Ford Mustang Shelby GT500, der die Nordschleife in deutlich unter 8 Minuten unter die Räder nimmt. Dass dafür neben der fraglos üppig vorhandenen Motorleistung auch ein gutes Fahrwerk an Bord sein muss, dürfte sich mittlerweile in der ganzen Welt herumgesprochen haben...