Die Techno Classica in Essen und die Retro Classics in Stuttgart sind nur zwei von zahlreichen renommierten und gut besuchten Ausstellungen für Oldtimer, Youngtimer und historischem Rennsport. Ebenfalls ein großer Begriff in der Szene ist die Veterama auf dem Hockenheimring. Dazu kommen zahlreiche Oldtimer-, und Youngtimer-Rallyes (zum Beispiel die Köln Historic) landauf landab. Außerdem finden für Classic-Car-Fans weltweit Sonderveranstaltungen, wie zum Beispiel die Schloss Bensberg Supersports Classics, der Concorso d'Eleganza Villa d'Este (Italien) und Concours d’Elégances in Pebble Beach statt. Große Highlights im Jahr sind zudem die beiden Veranstaltungen im britischen Goodwood: das Goodwood Festival of Speed und das Goodwood Revival.