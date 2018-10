Oldtimer in Deutschland ein Milliardengeschäft

Für viele ist es mehr als nur ein Auto: Oldtimer-Fans stecken Zeit und viel Geld in ihr geliebtes Automobil. Für die Kfz-Branche ist es mittlerweile ein Milliardengeschäft



Mehr als sechs Millionen Autos auf Deutschlands Straßen sind älter als 15 Jahre - Tendenz steigend. Für die Kfz-Branche bedeuten die immer zahlreicheren Oldtimer und Youngtimer ein Milliardengeschäft. Die Besitzer der rund 6,5 Millionen sogenannten «Classic Cars» geben jährlich 14,1 Milliarden Euro aus, heißt es in einer am Montag in Frankfurt vorgestellten Studie der Autoverbände, VDA und VDIK, sowie des Kfz-Gewerbes. Darin sind Anschaffung und Sprit noch nicht enthalten, sondern allein Kosten für Wartung, Reparatur, Versicherungen und Zubehör.

Etwa jedes siebte in Deutschland zugelassene Auto ist 15 Jahre oder älter. Der Bestand der «Classic Cars» ist in den vergangenen fünf Jahren den Angaben zufolge kontinuierlich um durchschnittlich 8 Prozent gewachsen. Die Szene ist allerdings deutlich zweigeteilt.

Classic Cars: Oldtimer-Szene zweigeteilt

Denn 61 Prozent der erfassten Wagen werden von ihren Besitzern noch täglich benutzt, über 11.000 Kilometer im Jahr gefahren und sind im Schnitt mal gerade noch 2000 Euro wert. Die Besitzer dieser Wagen wenden relativ wenig Geld für ihre Autos auf und sind für die Branche in erster Linie als künftiger Käufer interessant. «Der Fahrer eines alten Gebrauchtwagens wird in wenigen Jahren einen jungen Gebrauchten kaufen - und eines Tages einen Neuwagen», sagte der Präsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK), Robert Rademacher.

Das wirtschaftlich eigentlich interessante Klientel mit seinen mehr als 30 Jahre alten Oldtimern oder gut gepflegten, nur in der Freizeit genutzten Youngtimern greift deutlich tiefer in die Tasche, haben Marktstudien und die Befragung von 1700 Besitzern solcher Autos ergeben. Einen Oldtimer lassen sich die Fans im Jahr durchschnittlich 5300 Euro kosten, bei den Freizeit-Youngtimern sind es 2900 Euro. Der Durchschnittswert eines Oldtimers beträgt gut 19.600 Euro, Freizeit-Youngtimer kommen auf rund 11.400 Euro.

Historische Spitzenfahrzeuge sind allerdings nur etwas für den großen Geldbeutel, wie jüngst die «Essen Motor Show» zeigte. Dort standen ein Mercedes Cabriolet aus den 30er Jahren für knapp zwei Millionen Euro und ein historisches Horch-Cabrio in etwa derselben Preisklasse zum Verkauf. Auf den wachsenden Markt der Oldtimer und Youngtimer hat das Kfz-Gewerbe mit dem Zusatz-Zertifikat «Fachbetrieb für historische Fahrzeuge» reagiert.

