Wer sein Auto liebt, überwacht regelmäßig dessen Gesundheitszustand. Dabei helfen OBD2-Diagnosegeräte, die es zum Amazon Prime Day mit bis zu 32 Prozent Rabatt gibt. So lässt sich doppelt sparen: Beim Kauf des Scanners und wenn man damit eine teure Scheindiagnose einer dubiosen Werkstatt aufdeckt.

Wer technischen Problemen auf der Spur ist oder vorbeugen will, kommt an OBD2-Scannern nicht vorbei. Zum Amazon Prime Day gibt es sie besonders günstig!

Wozu dienen OBD2-Scanner?

Wenn der Motor hüstelt oder die Autoelektronik verrücktspielt, greifen Profis routiniert zum OBD2-Scanner. Die Diagnosegeräte fürs Auto werden an die genormte Schnittstelle gestöpselt und geben detailliert Auskunft über Fehlermeldungen, Defekte und Livedaten zu Parametern wie Bordspannung, Temperaturen oder verwirrte Sensoren. Somit lassen sich Probleme leichter einkreisen und beheben. Und dazu braucht es noch nicht einmal ein kostspieliges Gerät vom betreffenden Autohersteller. Einsteiger:innen können auch zu günstigen Standalone-Geräten greifen oder zu Bluetooth-Steckern, die mit dem Smartphone, Tablet oder PC kommunizieren. Für tieferen Einblick in die Materie gibt es zudem Touchscreen-Diagnosegeräte mit reichhaltiger Fehlercode-Bibliothek und Programmierungsfunktion. Wir haben die besten Deals zum Amazon Prime Day 2025 zusammengestellt.

OBD2-Scanner für die Fehlerdiagnose am Auto: Die besten Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli steigt der Amazon Prime Day 2025 und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund ums Thema OBD2-Diagnose umgesehen und sie hier zum Shoppen gesammelt!

Launch CR300 OBD2

Ein kurzer Check des Fehlerspeichers muss nicht die Welt kosten. Schon für 27 Euro, deutlich weniger als der übliche Preis, scannt der Launch CR300 zahlreiche Modelle mit der OBD2-Diagnoseschnittstelle. Das handliche Standalone-Gerät soll Fehlermeldungen auch löschen können.



Launch CR529 OBD2

Mit einem größeren Farbbildschirm wird die Fehlerdiagnose über OBD2 einfacher und angenehmer. Zudem gefällt der Launch CR529 mit einem Speicher für vorherige Diagnosen und kann damit helfen, die Fahrzeuggesundheit systematisch nachzuverfolgen. Auch das Löschen des Fehlerspeichers im Auto-Steuergerät erlaubt der Launch CR529, der zudem lebenslang upgedatet werden kann. Zum Amazon Prime Day 2025 mit satten Rabatten!



Launch CRP123i OBD2

Mit diesem OBD2-Diagnosegerät kann man zurzeit schon beim Kauf 40 Euro sparen. Darüber hinaus bietet der Launch CRP123i gründliche Diagnose-Tools für über 85 Automarken, ist bequem per Touchscreen bedienbar und WLAN-kompatibel. Damit lassen sich kryptische Fehlercodes also direkt am Gerät googeln, um dem Technikproblem auf den Grund zu gehen.



Topdon Artidiag EU OBD2

Diagnosespezialist Topdon senkt den Preis des Artidiag EU zum Amazon Prime Day um 20 Prozent. Das stoßresistente Gerät eignet sich besonders für Mercedes, BMW (mit Mini und Rolls-Royce) und alle Marken des VW-Konzerns. Dafür bietet es lebenslange Updates, tiefen Einblick in Servicefunktionen und Fehlerspeicher und erlaubt sogar die Neuprogrammierung des Motorsteuergeräts.



Topdon Carpal-A OBD2

Wer live die genaue Drosselklappenstellung und Öltemperatur verfolgen möchte, kommt kaum am Topdon Carpal-A vorbei. Dieser Bluetooth-Dongle benötigt ein Smartphone (Android oder iPhone) als Sparringspartner und wird dadurch zum Echtzeit-Diagnosegerät. Der OBD2-Dongle kann permanent angeschlossen bleiben und funkt Livedaten und eventuelle Fehlermeldungen direkt ans Smartphone. Zum Amazon Prime Day stark reduziert!



Funktioniert jeder OBD2-Scanner bei jedem Auto?

Leider ist nicht jeder OBD2-Scanner mit jedem Auto vollständig kompatibel. Daher kann es zu Funktionseinschränkungen kommen, etwa bei der Zahl der auslesbaren Fehlermeldungen und der Möglichkeit, Fehler aus dem Speicher zu löschen. Manche Scanner sind dezidiert für bestimmte Marken und Modelle gedacht. Die Geräte für ambitionierte Hobbyschrauber:innen verlangen zuweilen auch nach – manchmal kostenpflichtigen – Updates, um mit bestimmten Marken zu funktionieren.