Der Elektromotor lässt sich über eine Kabelbuchse in der Front aufladen und leistet unverändert 109 PS

Eckdaten Bauzeitraum 2010 bis 2017 Aufbauarten Kombilimousine Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4445/1770/1550 Leergewicht 1520 kg Leistung 109 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten k.A. Kraftstoffarten Elektro Abgasnorm k.A. Grundpreis ab 33.990 Euro

Mit dem Nissan Leaf Facelift (2013) erhält der Elektro-Kleinwagen eine Modellpflege. Im Angebot enthalten sind neue Technik-Komponenten und viele Verbesserungen. Das sind Preis und Reichweite!

Für das Nissan Leaf Facelift (2013) stellt der japanische Hersteller unter anderem eine größere Reichweite und zusätzliche Ausstattungsvarianten in Aussicht. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe im Klimasystem sinke der Energieverbrauch beim Heizen und Kühlen zugunsten der Reichweite. Zudem trage die aerodynamisch optimierte Fahrzeugfront dazu bei, dass der Wagen künftig mit einer Akkuladung im Schnitt statt 175 knapp 200 Kilometer weit komme. Der 80 Kilowatt (109 PS) starke Elektroantrieb und die Batterietechnik an Bord bleiben unverändert, teilt Nissan mit. Durch die Verlegung des Inverters, der den Gleichstrom aus den Akkus in Wechselstrom für den E-Motor umwandelt, wächst das Kofferraumvolumen um 40 Liter. Zu den technischen Innovationen des Nissan Leaf Facelift (2013) zählt eine optionale Einparkhilfe, die mit vier Kameras einen Rundumblick auf das Display des Navigationsgeräts projiziert.

Nissan Leaf: Verbesserungen für das Elektro-Auto