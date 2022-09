Der 2013 verstorbene Fast and Furious-Darsteller Paul Walker wird in der Szene genauso verehrt wie sein Lieblingsauto, der Nissan Sykline GT-R R34. Nun steht ausgerechnet das Filmfahrzeug aus Fast and Furious 4 zum Verkauf – mit jungfräulichen 6000 Kilometern auf der Uhr. Wie es heißt, habe Walker persönlich am Umbau des blauen Hero Cars mitgewirkt und so etwa verlangt, dass keinerlei Aufkleber auf das Fahrzeug kommen. Die Kraft kommt von einem doppelt aufgeladenen 2,6-Liter-Reihensechszylinder (RB 26), portioniert von einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Zig weitere Umbauten, darunter einen auf Walkers Körpergröße abgestimmten und fest eingebauten Fahrersitz, machen den Nissan Sykline GT-R R34 zu einem echten Unikat. Derzeit steht das Auto bei GT-A International in der Motorworld München, siehe Video unten. Ein genaues Auktionsdatum und ein Preisrahmen sind noch nicht bekannt. Oben stellen wir Paul Walkers Autosammlung vor! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Fast and Furious 10: Trailer/Kinostart/Besetzung Regisseur Lin schmeißt hin

Nissan Skyline GT-R (Paul Walker) aus Fast and Furious 4 im GT-A-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: