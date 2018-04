New Mobility

Seit dem in den USA ausgelösten Abgas-Skandal und der damit verknüpften Diesel-Problematik ist klar: Elektroautos werden ein gewichtiger Teil unseres zukünftigen Mobilitätskonzeptes. Jüngst haben sich vor allem deutsche Autohersteller, auch nach Vorgaben aus der Politik, dem Thema Elektroautos und alternativen Antriebskonzepten verschrieben. In Nordeuropa und im asiatischen Raum wurden E-Autos, Hybriden und Brennstoffzellen-Fahrzeuge hingegen schon wesentlich früher etabliert. Die neuen Technologien werfen für den Autofahrer viele neue Fragen auf: Sind E-Autos teurer? Wann sind die Batterien in Sachen Reichweite ebenbürtig mit einem vergleichbaren Benziner oder Diesel? Und: Wie umweltfreundlich sind alternative Antriebe wirklich? Neue E-Autos, Batterie-Entwicklung und Vernetzung