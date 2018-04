Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten Limousine/SUV Türen 4/5 Kraftstoffarten elektrisch Reichweite 300 Kilometer

Das Saab-Nachfolgeunternehmen NEVS hat mit dem Konzeptauto NEVS 9-3 auf der CES Asia 2017 erstmals einen Prototypen seines Elektroautos vorgestellt. Auch eine SUV-Version 9-3X soll zukünftig im chinesischen Metropol-Verkehr zum Einsatz kommen.

Totgeglaubte leben länger: Auf der CES Asia stellte NEVS den Saab-Erben 9-3 (2017) als elektrisch angetriebenes Konzeptauto erstmals der Öffentlichkeit vor und erläuterte dem Publikum die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten des Stromers. So soll die Massenproduktion des in Schweden entwickelten NEVS 9-3 noch dieses Jahr anlaufen, damit bereits 2018 ein erstes Pilotprojekt am NEVS-Standort Tianjin beginnen kann. Wie viele chinesische Metropolen, leidet auch die 15-Millionen-Stadt Tianjin unter Smog und einem umweltfeindlichen Verkehrsaufkommen. Der NEVS 9-3 soll hier Abhilfe schaffen und in Zukunft als emissionsfreier Carsharing-Wagen in die Verkehrsinfrastruktur der Metropole eingegliedert werden. Erweist sich das Projekt als erfolgreich und wird von der Bevölkerung angenommen, möchte NEVS das Konzept auch auf andere urbane Ballungszentren in China ausdehnen. Längerfristig erhofft man sich davon nicht nur eine Verbesserung der allgemeinen Luftqualität, sondern auch hohe Absatzzahlen für den Saab-Nachfolger.

NEVS stellt 9-3 Concept (2017) in China vor

Das NEVS 9-3 Concept (2017) erinnert im Design seiner Karosserie noch deutlich an den letzten Saab 9-3, wobei gerade der Frontbereich die alte Formensprache des Vorgängers mit schmalen LED-Leuchten gekonnt in die Moderne übersetzt. Wie auf der CES Asia bekannt gegeben, beträgt die Reichweite der Elektro-Limousine derzeit rund 300 Kilometer, außerdem soll der NEVS 9-3 über WLAN verfügen, Smartphones kabellos aufladen und Software-Updates automatisch einspeisen können. Ein "Always-Clean-Air-Filter" garantiert zudem, dass die Luft in der Fahrerkabine stets von Feinstaub und anderen Luftrückständen gereinigt bleibt. Laut NEVS sollen bereits über 150.000 Bestellungen verschiedener Firmen für das Fahrzeug in China vorliegen. Mit dem NEVS 9-3X Concept kündigt das schwedisch-chinesische Unternehmen zusätzlich ein SUV-Modell auf Basis des Saab 9-3X an.