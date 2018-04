... noch außerhalb Europas erhältlich ist. Um das Oberklasse-Aggregat auf den Nutzfahrzeugeinsatz vorzubereiten, arbeiteten die Entwickler an der Robustheit des Sechszylinders. Für eine höhere Haltbarkeit wurde der V6 in der Leistung auf maximal 224 PS gesenkt und mit einem höheren Ölvolumen versehen.

Mit dem neuen VW Amarok Facelift (2016) passt nun auch der Motorsound: Ein potent klingender V6-Diesel ersetzt den 2.0 TDI, der zukünftig nur noch außerhalb Europas erhältlich ist. Erste Testfahrt!

Den bulligen Auftritt beherrscht ders VW-Pickup seit 2010. Mit dem neuen VW Amarok Facelift (2016) passt nun auch der Motorsound: Ein potent klingender V6-Diesel von Audi ersetzt den 2.0 TDI, der zukünftig nur noch außerhalb Europas erhältlich ist. Um das Oberklasse-Aggregat auf den Nutzfahrzeugeinsatz vorzubereiten, arbeiteten die Entwickler an der Robustheit des Sechszylinders. Für eine höhere Haltbarkeit wurde der V6 des neuen VW Amarok in der Leistung auf maximal 224 PS gesenkt und mit einem höheren Ölvolumen versehen. Der Dreiliter-Selbstzünder wird in drei Leistungsstufen angeboten: 163 und 204 PS sowie als Top-Motorisierung mit 224 PS. Das maximale Drehmoment von 450 bis 550 Newtonmeter liegt bereits bei 1500 /min an – das ist besonders im Zugbetrieb oder bei Geländefahrten von Vorteil.

Neuheiten VW Amarok Facelift (2016): Preis & Motor (Update) Mehr Power für den Amarok

Neues VW Amarok Facelift (2016) im Video:

Erste Testfahrt im neuen VW Amarok Facelift (2016)

Apropos Zugbetrieb beim neuen VW Amarok Facelift (2016): Mit 3,5 Tonnen maximaler Anhängelast zieht daer Pickup mehr denn je und schultert zudem eine Tonne Zuladung auf der 2,52 m² großen Ladefläche. Trotzdem fährt sich der Wolfsburger – von der bei Querfugen polternden hinteren Starrachse mit Blattfedern einmal abgesehen – nicht wie ein Kleinlastwagen. Das Paket aus elektromechanischer Servolenkung und Achtstufen-Automatik macht den ausgewachsenen Lifestyle-Laster durchaus agil. Der geliftete VW Amarok startete im September 2016 als 224 PS starke Top-Version Aventura mit permanentem Allradantrieb und Automatik-Getriebe zu Preisen ab 55.365 Euro. 2017 folgten die 163 und 204 PS starken V6-Diesel des neuen VW Amarok Facelift (2016) zu Einstiegspreisen von knapp 30.000 Euro.

Neuheiten VW Amarok Canyon (2017): Preis Amarok Canyon ab 43.207 Euro

Technische Daten VW Amarok V6 Motor V6-Zyl., Turbo Hubraum 2967 cm³ Leistung 165 kW/224 PS Verbrauch 7,6 l D 0 - 100 km/h 7,9 s Höchstgeschw. 193 km/h L/B/H 5254/2228/1834 mm Ladefläche 2,25 m² Gewicht 3080 kg Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) 55.365 Euro